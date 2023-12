Otkriveni nominirani za New Game Awards 2023: uzbudljiva postavka igara

By

Dodjela Game Awards 2023. je skoro stigla, a entuzijasti igara širom svijeta s nestrpljenjem čekaju da vide koje će igre kući ponijeti prestižne nagrade. Ovogodišnji sastav nominiranih obećava uzbudljiv i raznolik izbor igara u različitim žanrovima.

Za prestižnu nagradu za igru ​​godine borit će se šest izuzetnih naslova. “Alan Wake 2” od kreatora “Control” nudi psihološko iskustvo horora preživljavanja, gdje dva protagonista moraju upravljati različitim stvarnostima kako bi otkrili istinu iza ritualnih ubistava.

“Baldur's Gate 3” vodi igrače u epsku kampanju smještenu u Dungeons & Dragons univerzum. Zarobljeni od strane Ljutača uma, igrači moraju odlučiti hoće li se oduprijeti svojoj korupciji ili prigrliti novostečene moći.

Kritički hvaljena franšiza "Marvel's Spider-Man 2" vraća se, uključujući Petera Parkera i Milesa Moralesa u uzbudljivoj avanturi kroz Marvel's New York. Ikonski zlikovac Venom predstavlja značajnu prijetnju životima heroja i gradu koji štite.

Ljubitelji survival horora će se obradovati rimejku “Resident Evil 4”, koji klasiku iz 2005. donosi na nove visine sa modernizovanom igrom i zadivljujućom grafikom.

“Super Mario Bros. Wonder” obećava divno i nostalgično iskustvo, dok “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” nudi još jedan epski nastavak u legendarnoj franšizi.

Osim kategorije igre godine, The Game Awards 2023 također uključuje razne druge kategorije uključujući najbolju režiju igre, najbolju priču, najbolju umjetničku režiju, najbolju partituru i muziku i najbolji audio dizajn, između ostalih. Svaka kategorija prikazuje izvanredna dostignuća u različitim aspektima razvoja i dizajna igara.

Game Awards 2023. će se prenositi uživo na YouTube-u, donoseći uzbuđenje i iščekivanje fanovima širom svijeta. Kako industrija igara nastavlja da se razvija i pomiče granice, ovogodišnji nominirani demonstriraju nevjerovatan talenat i inovativnost unutar gejming zajednice.

