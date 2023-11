Fitbit Charge 6: Ultimate Compact Health Tracker

By

Fitbit je predstavio najnoviji dodatak svojoj liniji uređaja za praćenje zdravlja, i to je onaj koji obećava da će biti najbolji do sada. Fitbit Charge 6 nije revolucionaran uređaj, ali nudi nevjerovatnu preciznost i tačnost, što ga čini najimpresivnijim malim pametnim satom kompanije do sada. Štaviše, sada dolazi s nizom Google aplikacija, čineći svakodnevne aktivnosti još praktičnijim.

Po cijeni od 160 dolara, Charge 6 je pristupačnija opcija u odnosu na prethodne uređaje iz serije Charge. Međutim, korisnici će i dalje morati da se pretplate na Fitbitovu mjesečnu pretplatu kako bi pristupili svim funkcijama i pogodnostima. Postavlja se pitanje: isplati li se kupiti Charge 6 ili treba razmotriti druge alternative?

Jedna od istaknutih karakteristika Charge 6 je njegov elegantan i minimalan dizajn – prepoznatljiva karakteristika Fitbita. Tanak i kompaktan profil osigurava da ne ometa vašu dnevnu rutinu i lako možete zaboraviti da ga nosite. Kućište Charge 6 je napravljeno od laganog aluminijuma i dolazi u tri završne obrade: crnoj, srebrnoj i zlatno šampanjac. Dodatno, opcije kaiševa su dostupne u tri boje – opsidijan, porculan i koral – inspirisane Google-ovom estetikom.

U poređenju sa tradicionalnim pametnim satovima, Charge 6 je izuzetno tanak, što ga čini popularnim izborom za one koji preferiraju manje glomazan uređaj tokom treninga. AMOLED ekran na prednjoj strani je mali, ali živahan, a zakrivljeno staklo nudi zaštitu. Sa vodootpornošću od 50 metara, možete ga sa sigurnošću nositi i dok plivate. Značajno je da je Fitbit ponovo uveo haptično bočno dugme sa Charge 6, na veliko zadovoljstvo obožavatelja. Ovo dugme omogućava lakšu i precizniju navigaciju kroz interfejs, pružajući besprekorno korisničko iskustvo.

Charge 6 se ističe u pogledu mogućnosti praćenja zdravlja. Sa preko 40 različitih dostupnih načina vježbanja, u rasponu od hodanja do intenzivnih vježbi u boot campu, ovaj uređaj pokriva sve vaše potrebe za vježbanjem. Opremljen je senzorima za praćenje kiseonika u krvi, snimanje EKG-a, pa čak i merenje temperature kože i nivoa stresa tokom dana.

Najznačajnija nadogradnja leži u monitoru otkucaja srca, koji sada odgovara preciznosti Google-ovog Pixel Watcha 2. Fitbit tvrdi da Charge 6 daje do 60% preciznije rezultate pri praćenju treninga visokog intenziteta kao što su HIIT i trčanje. Iako direktno poređenje sa Charge 5 nije dostupno, Charge 6 dosljedno pruža slične rezultate kao i drugi vodeći pametni satovi na tržištu, kao što su Apple Watch Series 8 i Pixel Watch 2.

U zaključku, Fitbit Charge 6 nudi nevjerovatnu preciznost, tačnost i praktičnost u kompaktnom paketu pametnog sata. Bilo da ste ljubitelj fitnesa ili jednostavno želite poboljšati svoje cjelokupno zdravlje, širok raspon funkcija i elegantan dizajn Charge 6 čine ga privlačnim izborom.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Da li je Fitbit Charge 6 vrijedan cijene?

Fitbit Charge 6 ima cijenu od 160 dolara, što je relativno razumno s obzirom na njegove napredne karakteristike i preciznost u praćenju zdravlja. Međutim, važno je napomenuti da je potrebna mjesečna pretplata da bi se otključao puni potencijal uređaja.

Da li Fitbit Charge 6 ima vodootpornost?

Da, Fitbit Charge 6 je vodootporan do 50 metara. Možete ga bezbedno nositi dok plivate ili se bavite aktivnostima na bazi vode.

Kako se mjerač otkucaja srca Fitbit Charge 6 može usporediti s drugim pametnim satovima?

Fitbit tvrdi da monitor otkucaja srca na Charge 6 pruža do 60% preciznije rezultate tokom treninga visokog intenziteta u odnosu na svog prethodnika, Charge 5. Iako direktno poređenje sa drugim pametnim satovima nije dostupno, korisnici su prijavili sličnu preciznost kada u poređenju sa vodećim uređajima kao što su Apple Watch Series 8 i Pixel Watch 2.

Koji su načini vježbanja dostupni na Fitbit Charge 6?

Fitbit Charge 6 nudi preko 40 različitih načina vježbanja, u rasponu od hodanja i trčanja do kajaka i vježbi u boot campu. Bilo da više volite aktivnosti niskog intenziteta ili treninge visokog intenziteta, ovaj uređaj će zadovoljiti širok raspon fitnes preferencija.