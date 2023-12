Najbolji RPG-ovi 2023.: Godina epskih avantura

By

Sažetak: 2023. godina je bila izuzetna za žanr RPG-a, s raznolikim spektrom igara koje su očarale igrače širom svijeta. Od prostranih otvorenih svjetova do klasika na potezu, ovi RPG-ovi su nudili uzbudljive avanture, nezaboravne likove i zadivljujuće zvučne zapise.

Drugo mjesto: Starfield – A Labor of Love iz Bethesde

Starfield, Bethesdin dugo očekivani svemirski RPG, možda nije dobio toliko pažnje koliko se očekivalo, ali je ostavio trajan utisak. Uprkos svojim nedostacima, igra je pokazala posvećenost režisera Todda Howarda i njegovog tima. Svojim naučno-fantastičnim posvetom i nezaboravnim trenucima, Starfield je osvojio srca obožavatelja, nudeći jedinstveno iskustvo koje je ispunilo snove entuzijasta Star Trek.

Drugo mjesto: Diablo IV – Povratak na mračno porijeklo serije

Diablo IV se trijumfalno vratio korijenima franšize, pružajući fino podešenu borbu, opsežne mogućnosti prilagođavanja i impresivne vizuale. Iako je njegovo predstavljanje prve sezone naišlo na kritike, Blizzard je uspio povratiti povjerenje obožavatelja s drugom sezonom i svojim responzivnim pristupom povratnim informacijama. Diablo IV je jedan od najboljih RPG-ova godine, pružajući impresivno iskustvo saradnje za igrače i na PC-u i na konzoli.

Drugoplasirani: More zvijezda – ugodna avantura na potezu

Za razliku od Diabla IV, Sea of ​​Stars je ponudio toplo i šarmantno okretno RPG iskustvo. Razvijena kao omaž klasičnim RPG-ovima, ova igra uronila je igrače u ugodan svijet sa simpatičnim likovima i fantastičnom zvučnom podlogom. Sa svojim zanimljivim borbenim sistemom i divnom pričom, Sea of ​​Stars je dokazao da je jednostavnost ponekad ključ za nezaboravnu avanturu.

Drugoplasirani: Octopath Traveler 2 – Velika počast istoriji RPG-a

Octopath Traveler 2 nastavio je naslijeđe svog prethodnika, pružajući opsežnu avanturu ispunjenu nezaboravnim likovima i izvanrednim pisanjem. Slaveći zlatno doba 16-bitnih RPG-ova, ova igra je osvojila RPG entuzijaste svojim zadivljujućim HD-2D umjetničkim stilom i zamršenim pričama koje se isprepliću. Square Enix je odao počast istoriji RPG-a, sačinivši ljubavno pismo fanovima širom sveta.

Drugo mjesto: U zvijezdama i vremenu – neobične tradicije i beskrajne petlje

In Stars and Time je inspirisan Earthbound i Undertaleom, nudeći jedinstveno RPG iskustvo koje je oduševilo igrače. Šarmantni protagonist, Siffrin, našao se zarobljen u vremenskoj petlji, otkrivajući zadivljujuću priču. Ova igra je donela novi pogled na žanr, kombinujući nostalgiju sa inovativnom mehanikom igranja.

Zaključno, 2023. je bila godina ispunjena epskim avanturama u žanru RPG. Od ogromnog prostora do ugodnih bitaka na potezu, ove igre su ponudile ponešto za svakog RPG entuzijasta. Bilo da istražujete nepoznate galaksije ili krećete na nostalgično putovanje, igrači su uživali u nezaboravnim iskustvima u ovim vrhunskim RPG-ovima godine.