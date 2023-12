Nova studija otkriva različite stope prijema za liječenje marihuanom u različitim državama

By

Nedavna studija koju je provela Uprava za zloupotrebu supstanci i usluge mentalnog zdravlja (SAMHSA) otkrila je da postoje značajne razlike u stopama prijema marihuane među različitim državama. Suprotno strahovima koje su izrazili kritičari, studija pokazuje da države u kojima je prodaja kanabisa i dalje ilegalna imaju veće stope prijema za liječenje droge.

Podaci, koji pokrivaju 2021. godinu i uključuju skoro 1.5 miliona prijema u ustanove s državnom licencom, pokazuju da su marihuana ili hašiš bili primarna supstanca koja je dovela do prijema na liječenje u 10.2 posto slučajeva. Ovo stavlja marihuanu na četvrtu najčešću supstancu nakon alkohola, heroina i metamfetamina.

Zanimljivo je da studija također pokazuje da države s najvećom stopom prijema marihuane po glavi stanovnika još nisu legalizirale rekreativnu prodaju kanabisa početkom 2021. Iako su neke od ovih država dopuštale upotrebu marihuane u medicini, nijedna nije imala legalnu rekreativnu prodaju do narednih godina.

S druge strane, utvrđeno je da su države s najnižim stopama prijema prije svega marihuane legalizirale rekreativni ili medicinski kanabis. New Hampshire, New Mexico i West Virginia imali su najnižu stopu prijema na liječenje marihuanom, sa samo 2 do 4 prijema na 100,000 stanovnika.

Važno je napomenuti da na nalaze studije mogu uticati različiti faktori izvan legalnosti kanabisa. Studija naglašava da na upućivanje na liječenje mogu uticati druge varijable, kao što je sistem krivičnog pravosuđa, koji upućuje značajan broj pojedinaca na programe liječenja.

Iako studija pokazuje pad broja prijema za liječenje kanabisom 2021. godine, autori studije izražavaju zabrinutost zbog rastućih faktora rizika za problematičnu upotrebu marihuane. Oni preporučuju da liječnici primarne zdravstvene zaštite i zdravstveni radnici igraju veću ulogu u prepoznavanju poremećaja upotrebe kanabisa i upućivanju pojedinaca na liječenje.

Sve u svemu, ova studija naglašava potrebu za sveobuhvatnim istraživanjem i analizom kako bi se razumjela složena veza između legalizacije marihuane, prijema na liječenje i poremećaja upotrebe supstanci.

