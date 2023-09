Starfield igrači pokazuju svoje kreativne vještine ponovno kreirajući poznata lica

By

Starfield igrači su se pokazali kao talentovana i kreativna grupa, pokazujući svoje vještine korištenjem robusnog kreatora likova iz igre da rekreiraju različita poznata lica. Od legendarnih glumaca do voljenih izmišljenih likova, zajednica dijeli svoje impresivne kreacije na društvenim mrežama.

Jedan korisnik Reddita, strider390, objavio je snimak ekrana njihovog lika koji liči na Willema Dafoea, sa natpisom: „Znate, i ja sam nešto poput industrijalca“, u vezi sa poznatim memom o Spajdermenu. Drugi igrač, SoullessVoid, odlučio je da rekreira legendarnog Davida Bowieja kao njegovu ličnost Starmana. CheesyWales je čak otišao toliko daleko da je stvorio Todda Howarda, šefa razvoja Bethesde, studija iza Starfielda.

Crpeći inspiraciju iz filmova i TV emisija, igrači su takođe rekreirali likove kao što su Mike Ehrmantraut iz Breaking Bad and Better Call Saula, Tony Soprano iz The Sopranos, te Shrek i Lord Farquaad iz Shrek franšize. Ove zabavne i često zastrašujuće izvedbe pokazuju igračevu pažnju na detalje i kreativnost.

Ne samo da su igrači rekreirali poznata lica, već su se i okušali u rekreiranju legendarnih svemirskih letjelica iz popularnih franšiza kao što su Ratovi zvijezda i Star Trek koristeći Starfieldov kreator brodova. Igra također uključuje neka ugrađena Uskršnja jaja, od kojih se jedno poziva na najpoznatiji Starfieldov citat.

Starfield je već napravio talase u industriji igara, zauzimajući vrh ljestvica prodaje čak i prije svog zvaničnog lansiranja. Šef Xbox-a Phil Spencer otkrio je da je više od milion igrača aktivno uključeno u igru ​​na datum njenog izlaska 6. septembra.

Dok igrači nastavljaju da istražuju ogromni svemir Starfielda, sigurno će se pojaviti još uzbudljivije priče i kreacije. Sa svojim ekspanzivnim zadacima igranja uloga i ugodnim borbenim sistemom, Starfield je očarao igrače i pokazalo se da mu je teško odoljeti.

Izvor: IGN Review (ocjena: 7/10) Ryana Dinsdalea.