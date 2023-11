Star Wars Jedi: Survivor: Igra koju morate imati sada u prodaji

By

S obzirom da je sezona kupovine crnog petka u punom jeku, igrače čeka poslastica. Star Wars Jedi: Survivor je sada dostupan po značajno sniženoj cijeni od samo 25 dolara u odabranim maloprodajnim objektima.

Ljubitelji igara mogu pronaći ovu nevjerovatnu ponudu na GameStop-u, gdje se igra nudi za 30 dolara na PS5. Ali evo kvake: ako odlučite da preuzmete igru ​​u prodavnici, dobit ćete dodatnih 5 USD popusta, čime se ukupna cijena smanjuje na samo 25 USD. Ovo je najniža cijena koju smo vidjeli za Star Wars Jedi: Survivor do sada, što je čini neodoljivom ponudom koja je 10 dolara jeftinija od one koju su trenutno naveli Best Buy i Target.

Iako je ova ponuda ekskluzivna za PlayStation 5 verziju, vlasnici Xbox Series X i S ne moraju brinuti. Iako je igra navedena po cijeni od 35 USD, vjerovatno je da se popust od 5 USD za preuzimanje u trgovini odnosi i na njih.

Star Wars Jedi: Survivor nije samo za fanove Ratova zvijezda; to je igra koja se dopada svim igračima. S visokom ocjenom od 89 na OpenCritic-u, univerzalno je hvaljen zbog odličnog igranja i impresivnog iskustva. Iako je originalno izdanje sadržavalo neke greške, programeri su neumorno radili na pružanju ažuriranja i zakrpa, što je rezultiralo čistim i uglađenim iskustvom igranja.

Ovaj dugo očekivani nastavak filma Star Wars Jedi: Fallen Order iz 2019. odvija se pet godina nakon događaja iz prve igre. Igrači preuzimaju ulogu Cala Kestisa, viteza Džedaja na misiji da se suprotstavi Carstvu. Uz poboljšanu mehaniku borbe i uzbudljive mogućnosti prilagođavanja likova, Star Wars Jedi: Survivor obećava nezaboravno putovanje.

Ne propustite ovu ponudu za Crni petak! Krenite do najbližeg GameStop-a i krenite u epsku avanturu sa Star Wars Jedi: Survivorom.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Mogu li kupiti Star Wars Jedi: Survivor online?

Iako GameStop nudi ponudu u trgovini za Star Wars Jedi: Survivor, preporučuje se da provjerite njihovu web stranicu za opcije kupovine na mreži.

Da li se popust odnosi na druge platforme osim PS5?

Iako je popust od 5 dolara za preuzimanje u trgovini trenutno potvrđen za PS5 verziju, vjerovatno je da će vlasnici Xbox Series X i S također uživati ​​u istom popustu.

Postoje li dodatni bonusi uz igru?

Trenutna ponuda ne spominje nikakve dodatne bonuse, ali uvijek je vrijedno provjeriti kod prodavca da li postoje promotivne ponude ili dodaci koji mogu biti dostupni.

Izvori: GameStop.com