Sony je registrovao žigove za nazive PlayStation 6 do 10 u Japanu, što ukazuje na njihove dugoročne planove za buduće konzole. Ovaj potez osigurava da niko drugi ne može koristiti ova imena. Iako to ne znači da je PlayStation 6 neminovan, jer Sony često registruje imena konzola godinama prije njihovog objavljivanja, to pruža uvid u njihove buduće namjere.

Na osnovu prethodnih obrazaca izdavanja, uz pretpostavku sedmogodišnjeg razmaka između generacija konzola, PlayStation 6 bi potencijalno mogao biti objavljen 2027. Microsoft je predvidio izdavanje PlayStationa 2028 za 6. tokom nedavnog FC sudskog postupka. Također je vjerovatno da će budućim generacijama konzola možda trebati više vremena za objavljivanje, s obzirom na probleme u lancu nabavke koji su se pojavili na početku trenutne generacije. To bi bilo u skladu s datumom lansiranja 2028.

Gledajući dalje u budućnost, PlayStation 7 bi potencijalno mogao biti objavljen 2035., PlayStation 8 2042., PlayStation 9 2049. i PlayStation 10 2056. Međutim, važno je napomenuti da tradicionalne, fizičke konzole možda neće postojati zbog toga tačka. Industrija igara će vjerovatno krenuti prema streaming platformama ili čak naprednijim tehnologijama, kao što su virtualna stvarnost ili proširena stvarnost.

Iako budući tehnološki pejzaž ostaje neizvjestan, jedna stvar koja će se vjerovatno nastaviti je objavljivanje igara koje mogu imati greške ili probleme pri lansiranju. Pored toga, rivalstvo između PlayStation-a i Xbox-a će se vjerovatno nastaviti, s fanovima koji će strastveno podržavati njihov omiljeni brend.

Izvor: Članak ne daje konkretan izvor informacija.