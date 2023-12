RTE najavljuje uzbudljivu novogodišnju emisiju koju vodi Patrick Kielty

RTE se sprema za uzbudljivu proslavu Nove godine uz specijalno izdanje kultnog Late Late Showa. Odstupajući od tradicije, emisija će se prvi put emitovati nedjeljom, obećavajući gledaocima nezaboravnu noć na početku 2024.

Poznato TV lice Patrick Kielty će preuzeti kormilo kao voditelj ove ekstravagancije na kraju godine. Očekujte zvjezdani sastav specijalnih gostiju koji će krasiti Donnybrook set, dodajući prazničnu atmosferu. Kielty, poznat po svojoj karizmi i brzoj duhovitosti, upuštat će se u živahne razgovore s nizom poznatih lica.

Prema RTE Guide-u, novogodišnji specijal će biti ispunjen iznenađenjima i puno uzbuđenja, služeći kao oproštaj od prethodne godine. Gledaoci mogu očekivati ​​nezaboravan ispraćaj u 2023. i toplu dobrodošlicu u novu godinu, punu nade i iščekivanja.

Ove godine, novogodišnji specijal Late Late Show će se suprotstaviti emisiji Grahama Nortona, koja se može pohvaliti impresivnom postavom gostiju sa zvijezdama kao što su Emma Stone i Mark Ruffalo. Sigurno će biti teška konkurencija za pažnju gledalaca, jer se obje emisije bore za naslov ultimativnog novogodišnje emisije.

Uključite se u RTE One od 10.15:11.45 do XNUMX:XNUMX u novogodišnjoj noći kako biste uhvatili Patricka Kieltyja u akciji. Nakon svog zanosnog gostovanja, on će predati palicu Anni Geary za odbrojavanje do ponoći. Ne propustite ovu izvanrednu noć zabave i slavlja jer RTE donosi radost i uzbuđenje u domove gledalaca širom svijeta.