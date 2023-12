Prince of Persia: The Lost Crown Trailer procuri, otkriva nadolazeći demo koji se može igrati

Procureli trejler za dugo očekivanu igru, Prince of Persia: The Lost Crown, zauzeo je internet kao oluja. Trailer, koji je slučajno uploadovao PlayStation Brazil i koji je od tada uklonjen, otkrio je uzbudljive nove detalje o igri, uključujući objavljivanje demo verzije 11. januara.

Iako je curenje ostavilo fanove razočarano zbog nestale objave sa ovogodišnje igre Game Awards, definitivno je izazvalo mnogo radoznalosti i iščekivanja. Fanovi koji brzo razmišljaju uspeli su da snime i ponovo učitaju snimak, omogućavajući široj publici da vidi šta igra nudi.

Novootkriveni trailer ne samo da se fokusira na zadivljujuću priču igre, već pruža i bolji uvid u samu igru. Od platformskih sekcija koje prkose smrti do intenzivnih borbenih sekvenci, dvominutni trejler prikazuje vizuelno zadivljujuću grafiku igre i upoznaje igrače sa Sargonom, protagonistom igre.

Prince of Persia: The Lost Crown, najavljena ranije ove godine, predstavlja novi pogled na Ubisoftovu omiljenu akciono-avanturnu franšizu. Dok izdavač još uvijek radi na rimejku Prince of Persia: The Sands of Time, The Lost Crown će isporučiti prepoznatljivu priču s inovativnom mehanikom i vizualima.

U junu su sretni igrači imali priliku iskusiti praktičan pregled igre. Povratne informacije su bile izuzetno pozitivne, a igrači su hvalili jedinstveni pomak igre ka 2D Metroidvania stilu. Ovaj neočekivani pristup udahnuo je novi život seriji, ostavljajući fanove uzbuđene i željne onoga što slijedi.

Nedavno, tokom Nintendo Direct prezentacije, predstavljeno je više snimaka igranja, koji dodatno prikazuju prirodu igre koja se razvija. Svakim pogledom, Prince of Persia: The Lost Crown nastavlja da impresionira i stvara očekivanje za svoje nadolazeće izdanje.

Dok fanovi željno iščekuju dolazak demo verzije za igru, jasno je da se Prince of Persia: The Lost Crown oblikuje kao igra koja ostaje vjerna svojim korijenima, dok pruža uzbudljiva nova iskustva za igrače. Januar 2024. ne može doći dovoljno brzo!