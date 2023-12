Novi trejler otkriva uzbudljive dodatke Pokémon Scarlet i Violet ekspanziji

Trejler za dugo očekivanu ekspanziju Pokémon Scarlet and Violet, pod nazivom “The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk”, objavljen je danas, uoči njegovog planiranog lansiranja 14. decembra 2023. Dok su fanovi već znali za uvođenje novi legendarni Pokémon Terapagos, trejler je pokazao još uzbudljivije dodatke igri.

Među iznenađenjima koja se spremaju igračima su pojavljivanja obožavatelja omiljenih legendarnih Pokémona. Trailer je otkrio da će Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo i Lunala krenuti do Pokémon Scarlet i Violet. To znači da će igrači imati priliku uhvatiti i trenirati ova omiljena legendarna stvorenja.

Pored ovih legendarnih legendi, potvrđeno je i da će se u igru ​​vratiti i brojni drugi legendarni Pokémoni. Ovo uključuje originalne legendarne ptice, kao i Entei, Suicine i Raikou. Igrači će imati priliku da se susreću sa ovim legendarnim Pokémonima ispunjavanjem zadataka u novoj oblasti igre, Blueberry Academy.

Ne samo da će igrači imati priliku uloviti ova moćna stvorenja, već će također imati koristi od znanja i priča novog lika po imenu Snacksworth. Dovršavanjem zadataka s borovnicama (BBQ) u terarijumu, treneri mogu zaraditi grickalice od Snackswortha, koje se mogu koristiti za susret s određenim legendarnim Pokémonima. Snacksworth će također podijeliti svoje opsežno znanje o ovim Pokemonima i zabaviti trenere svojim herojskim pričama.

Još jedna uzbudljiva karakteristika uvedena u proširenju je sinhro mod. Ova nova mehanika igranja omogućava igračima da vide svijet očima svojih omiljenih Pokémona. Koristeći Synchro Machine, igrači mogu iskusiti igru ​​iz jedinstvene perspektive, uranjajući se u ulogu svog voljenog Pokémona.

Nadalje, proširenje će vratiti sve prethodne početnike Pokémone, dajući igračima priliku da biraju i treniraju svoje omiljene početnike iz prethodnih generacija.

Sa ovim uzbudljivim ažuriranjima i dodacima, ekspanzija Pokémon Scarlet i Violet obećava da će ponuditi poboljšano i impresivno iskustvo igranja za trenere širom svijeta. Obožavatelji željno iščekuju izlazak igre kako bi uronili u ovu novu avanturu.

Imajte na umu da Pokémon Scarlet & Violet recenzija spomenuta u izvornom članku nije uključena u članak.

Više pročitajte u web priči: Novi trejler otkriva uzbudljive dodatke Pokémon Scarlet i Violet ekspanziji