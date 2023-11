Sony dodaje kontroverznu igru ​​u PlayStation Plus katalog

Sony se nedavno suočio s kritikama zbog bledavih naslova koji su dodani na uslugu PlayStation Plus u posljednjih nekoliko mjeseci. Međutim, čini se da je kompanija napravila hrabar korak uključivši igru ​​o kojoj se vrlo raspravljalo, Gospodar prstenova: Gollum, u svoj katalog za 2023.

Odluka je izazvala različite reakcije među igračima. Dok su neki razočarani dodatkom, drugi nalaze humor u kontroverznom izboru. Izdan prije samo nekoliko mjeseci u maju, Gospodar prstenova: Gollum nije uspio da impresionira igrače svojim neupadljivim misijama, neinspirativnim vizualima i ponavljajućim igrama. Nije iznenađujuće da trenutno ima "uglavnom negativnu" ocjenu na Steamu.

Kritike oko igre bile su toliko ozbiljne da se čak i njen programer, Daedalic Entertainment, osjećao primoran da objavi izjavu u kojoj se izvinjava zbog nedostataka. Ubrzo nakon izlaska igre, razvojni studio se suočio sa gašenjem i odlučio se umjesto toga fokusirati na izdavanje.

S obzirom na to da kandidati za igru ​​godine 2023. zahuktavaju scenu igara, Gospodar prstenova: Gollum vjerovatno neće dobiti nikakva priznanja. Njegove slabe performanse i negativan prijem čine ga neupadljivim dodatkom PlayStation Plus katalogu.

U povezanim vijestima, igrači se mogu radovati nadolazećoj avanturističkoj igri pod nazivom Gospodar prstenova: Tales of the Shire. Kombinirajući elemente iz popularnih naslova poput Stardew Valley i voljenog svemira Međuzemlja, očekuje se da će ova igra biti objavljena 2024. godine. Nadamo se da će ponuditi zadivljujuće i ugodnije iskustvo za fanove franšize Gospodara prstenova.

Često Postavljena Pitanja

1. Kakva je ocjena Gospodara prstenova: Gollum?

Gospodar prstenova: Gollum trenutno ima "uglavnom negativnu" ocjenu na Steamu.

2. Da li je bilo kontroverzi oko izdavanja Gospodara prstenova: Golluma?

Da, igra je dobila kritike zbog svojih nemaštovitih misija, bljutavog okruženja, loše grafike i ponavljanja igre. Programer, Daedalic Entertainment, čak se izvinio za nedostatke igre.

3. Šta igrači mogu očekivati ​​od Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire je nadolazeća avanturistička igra koja kombinuje elemente iz doline Stardew i univerzuma Međuzemlja. Predviđeno je da bude objavljen 2024. godine, nudeći fanovima jedinstveno iskustvo igranja.