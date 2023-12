US 23 Zatvaranje u okrugu Greenup zbog radova na rušenju

By

Saobraćaj na US 23 u okrugu Greenup doživjet će privremeno zatvaranje jer ekipe preduzimaju rušenje starog AK Steel nadvožnjaka. Zatvaranje je planirano da počne u 7 sati u ponedjeljak, 4. decembra. Barikade će biti postavljene sjeverno od Bulevara Diederich (KY 693) i južno od Ironton-Russell Bridgea, što će rezultirati potpunim zatvaranjem US 23 između ovih tačaka. Vozačima se savjetuje da traže alternativne rute kroz Flatwoods tokom ovog perioda.

Cleveland Cliffs, ugovorna organizacija, ima za cilj da završi rušenje i ponovo otvori US 23 do utorka ujutro. Međutim, radovi i rezultirajući obilasci mogu se po potrebi produžiti i na sljedeću noć. Autoput će u utorak, 7. decembra, ostati blokiran do 5 sati.

Za saobraćaj u smjeru sjevera na US 23, vozačima je naloženo da se spoje lijevo u blizini okruga Boyd-Greenup (Russell Plaza), zatim skrenu lijevo na KY 693. Nastavite sjeverno na KY 693 otprilike 1.8 milja, nakon čega slijedi desno skretanje na KY 207 kroz Flatwoods. Ovo će omogućiti vozačima da se vrate u SAD 23 sjeverno od Russell-a.

Saobraćaj prema jugu na US 23 trebao bi skrenuti desno na KY 207, sjeverno od Russell-a u blizini željezničkog kolodvora, i pratiti autoput kroz Flatwoods. Zatim skrenite lijevo na KY 693 da biste se vratili na US 23 u blizini Russell Plaze, južno od nadvožnjaka. Vozači koji idu prema Irontonu, Ohajo, trebaju nastaviti pravo do mosta Ironton-Russell.

Za saobraćaj u Ohaju koji namjerava ići na jug putem US 23 prema Ashlandu, vozači bi trebali skrenuti desno i uzeti US 23 sjeverno do KY 207. Slijedite zaobilaznicu kroz Flatwoods da biste stigli na odredište.

Vozači bi trebali biti spremni na potencijalne rezervne kopije i kašnjenja tokom ovog zatvaranja. Radove na rušenju izvodi Cleveland Cliffs uz odobrenje transportnog kabineta Kentuckyja. Budite u toku sa najnovijim informacijama tako što ćete redovno provjeravati aplikaciju WSAZ.

