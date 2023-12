Kako napraviti ukusnu piletinu i knedle sa zaokretom

By

Sažetak: U ovom članku ćemo istražiti jedinstveni zaokret u klasičnom receptu za udobnu hranu za piletinu i knedle. Uz nekoliko modifikacija tradicionalnog recepta, cilj nam je da poboljšamo okuse i teksture ove omiljene južnjačke hrane.

Za početak, zvijezda ovog jela oduvijek su bile knedle. Ove mekane i jastučaste užitke usavršili smo kombinacijom brašna, praška za pecivo, soli, jaja, mlaćenice i otopljenog putera. Međutim, eksperimentiranjem smo otkrili da povećanje količine praška za pecivo rezultira još napuhanijim i elastičnijim knedlama. Stoga vas ohrabrujemo da isprobate ovu varijaciju.

Prelazimo na supu, odlučili smo da joj damo zasluženu nadogradnju. Dok se neki recepti oslanjaju isključivo na jednostavnu pileću juhu, vjerujemo da ovo jelo zaslužuje više bogatstva i dubine okusa. Stoga koristimo kombinaciju pilećih prsa i pilećih butova da dodamo složenost. Osim toga, dodavanjem malo masne pavlake u supu stvara se sočan, gusti i ukusan gulaš koji će ostaviti vaše nepce da čeznu za još.

Za skladištenje važno je napomenuti da juhu i knedle treba čuvati odvojeno. Ako vam slučajno ostane juha, možete je držati u hermetički zatvorenoj posudi u frižideru do 3 dana. Alternativno, može se čuvati u zamrzivaču oko 3 mjeseca. Što se tiče knedli, najbolje je uživati ​​u svježim. Međutim, ako vam je ostalo, stavite ih u hladnjak do 3 dana ili ih zamrznite do 3 mjeseca.

