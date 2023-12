Zakonodavci Wisconsina predlažu zakon o dekriminalizaciji posjedovanja marihuane

By

Poslanici Wisconsina iz različitih stranačkih linija udružuju snage kako bi predstavili novi zakon koji ima za cilj dekriminalizaciju posjedovanja marihuane na niskom nivou. Predstavnice Shae Sortwell (R) i Sylvia Ortiz-Velez (D), zajedno sa senatorom Lenom Taylor (D), sponzoriraju zakon, koji nastoji razbiti zastoj u politici kanabisa u zakonodavnom tijelu koje kontroliše GOP.

Predloženim nacrtom bi posedovanje do 14 grama kanabisa bilo kažnjivo građanskim oduzimanjem od 100 dolara, čime bi se otklonila opasnost od zatvora. To bi također spriječilo ponavljače da se suoče sa ozbiljnijim kaznama ne računajući osude koje uključuju do 28 grama. Sponzori zakona tvrde da Wisconsin ne bi trebao zatvarati ljude zbog manjih prekršaja marihuane, posebno kada su druge države već poduzele korake da dekriminaliziraju posjedovanje.

Zakon bi također dao poslodavcima veću diskreciju u politici testiranja kanabisa na radnom mjestu. Iako zakon ima za cilj smanjenje kazni za posjedovanje i upotrebu pribora za marihuanu, on i dalje dozvoljava izricanje novčanih kazni do 10 dolara za ova djela.

Osim dekriminalizacije, prijedlog zakona nastoji ograničiti odgovornost za poslodavce koji odluče da ne zahtijevaju testiranje na THC droge za kandidate za posao ili radnike. Međutim, postoje neki izuzeci od ove politike, kao što su poslovi koji uključuju savezne ugovore, usklađenost Ministarstva saobraćaja SAD-a ili kolektivni ugovori sa određenim mandatima.

Sponzori zakona pozivaju kolege poslanike da postanu susponzori prije nego što bude formalno predstavljen.

Dok zagovornici reforme marihuane generalno pozdravljaju sve korake ka okončanju hapšenja zbog krivičnih djela vezanih za kanabis u Wisconsinu, neki tvrde da dekriminalizacija ne ide dovoljno daleko. Demokrate kao što je liderka manjine u Senatu Melissa Agard zalažu se za sveobuhvatnu legalizaciju i pozivaju javnost da izvrši pritisak na predstavnike da održe saslušanja o tom pitanju.

Wisconsin stoji kao izvanredan u regionu, sa susjednim državama kao što su Illinois, Michigan i Minnesota koje su već legalizirale marihuanu. Uprkos tome, konzervativno naklonjeno zakonodavstvo bilo je otporno čak i na postepene reforme. Međutim, nedavno objavljivanje fiskalne procjene Državnog ministarstva prihoda sugerira da bi legalizacija marihuane mogla imati značajan ekonomski utjecaj, generirajući oko 170 miliona dolara prihoda od poreza godišnje.

Iako je sudbina zakona i dalje neizvjesna, zagovornici i zakonodavci nastavit će se zalagati za razumnu politiku marihuane koja odražava promjenu stava prema kanabisu.