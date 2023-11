Novi članak: Xboxov promotivni poticaj za Call of Duty: Modern Warfare III

By

Korisnici Xboxa su danas dočekani sa istaknutom reklamom koja ih je ohrabrila da kupe Call of Duty: Modern Warfare III, najnoviju verziju popularne gejming franšize. Splash screen, koji se pojavio nakon uključivanja konzole, izazvao je pomiješane reakcije među igračima.

Dok su neki Xbox fanovi izrazili svoje uzbuđenje zbog nove kampanje i željno prihvatili reklamu, drugi su bili manje oduševljeni. “Ovo je glupo. Ne igram Call of Duty; Nikada nisam kupio Call of Duty. Ne bih trebao uključiti svoj Xbox i prva stvar koju vidim je dodatak za igru, ili bilo šta u tom slučaju,” rekao je jedan nezadovoljni korisnik.

Napravljena su poređenja sa sličnom promocijom za Starfield, još jednu dugo očekivanu igru, koja je dobila kratku obradu ekrana prilikom lansiranja u septembru. Izražena je zabrinutost zbog potencijalne nametljivosti takve prakse oglašavanja u budućnosti.

“Ne mislim da je to tako velika stvar ako je u pitanju događaj ili izdanje prve strane, ali vidim zašto se to ljudima ne bi svidjelo,” suosjeća drugi korisnik.

IGN se obratio Xboxu za komentar, ali nije dobio odgovor u vrijeme pisanja.

Pored početnog ekrana, Xbox nudi i dinamičku pozadinu koju možete preuzeti sa voljenim likom Captain Price iz Call of Duty franšize.

Ovaj promotivni poticaj od strane Xboxa za Call of Duty: Modern Warfare III dolazi nakon nedavne Microsoftove akvizicije Activision Blizzarda za nevjerovatnu sumu od 69 milijardi dolara. Dok se PlayStationov marketinški ugovor za Call of Duty produžava do 2024. godine, novo vlasništvo Xboxa nije ih spriječilo da aktivno promoviraju kupovinu svog krunskog dragulja.

Call of Duty: Modern Warfare III će biti objavljen u fazama, počevši od ranog pristupa kampanji 2. novembra za kupce koji se prednarudžbe. Igra će nastaviti priču iz Modern Warfare II i uvesti nove elemente kao što su otvorene borbene misije, a multiplayer će biti dostupan 10. novembra.

FAQ:

P: Šta je Call of Duty: Modern Warfare III?

O: Call of Duty: Modern Warfare III je veoma popularna video igra i najnoviji deo u Call of Duty franšizi.

P: Da li je Call of Duty: Modern Warfare III dostupan na Xbox-u?

O: Da, Call of Duty: Modern Warfare III je dostupan na Xbox-u, zajedno sa drugim platformama.

P: Šta je početni ekran?

O: Splash screen je slika ili reklama koja se prikazuje kada se pokrene računarska ili konzolna aplikacija.

P: Kada će Call of Duty: Modern Warfare III biti objavljen?

O: Rani pristup kampanji počeo je 2. novembra 2022., a igra za više igrača postaje dostupna 10. novembra 2022. godine.

P: Za koliko je Microsoft kupio Activision Blizzard?

O: Microsoft je kupio Activision Blizzard za 69 milijardi dolara.

Izvori: IGN (https://www.ign.com)