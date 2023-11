Novi način igre i ažuriranja za rani pristup stižu za Against the Storm

Izdavač Hooded Horse najavio je da će popularna igra Against the Storm napustiti rani pristup sljedećeg mjeseca s dugo očekivanim ažuriranjem 1.0. Ovo ažuriranje će uvesti potpuno novi način igre pod nazivom Kraljičina ruka, koji je posebno dizajniran da izazove iskusne igrače jedinstvenim pravilima i nagradama.

Against the Storm, opisan kao "graditelj grada mračne fantastike", uranja igrače u postapokaliptični svijet u kojem moraju obnoviti civilizaciju suočeni s razornim kišama. Kao kraljičin vicekralj, igrači predvode raznoliku grupu preživjelih uključujući ljude, dabrove, guštere, lisice i harpije. Zajedno, oni moraju povratiti divljinu i osigurati budućnost za čovječanstvo.

Jedan od najuzbudljivijih aspekata nadolazećeg ažuriranja je dodavanje Kraljičine ruke. Ovaj način igre predstavlja igračima krajnji izazov ponovnog kovanja Adamantinskog pečata unutar jednog ciklusa. Kao najteži izazov u igri, Queen's Hand će gurnuti čak i najiskusnije igrače do njihovih granica.

Tokom perioda ranog pristupa, Against the Storm je doživio značajan razvoj, sa redovnim ažuriranjem sadržaja svake dvije sedmice. Ova ažuriranja su donijela širok raspon velikih i manjih promjena u igri, uključujući dodavanje novih vrsta kao što su ljudi Fox i poboljšanja mehanike završnice igre. Hooded Horse je izjavio da će se ova ritam ažuriranja nastaviti do potpunog izdavanja igre.

Svojim zanimljivim igranjem i zadivljujućom naracijom, Against the Storm je prikupio posvećenu bazu obožavatelja. Na Steamu, igra je dobila izuzetno pozitivnu ocjenu recenzija korisnika od 95% od skoro 14,500 recenzija. Igrači su pohvalili njegovu impresivnu mehaniku izgradnje svijeta i izazovnu igru.

Ljubitelji Against the Storm mogu se radovati zvaničnom izdanju igre 8. decembra. Osim što će biti dostupna u Microsoft Store-u, igra će se pridružiti i PC Game Pass biblioteci, zahvaljujući nedavnom partnerstvu sa Microsoftom. Ova suradnja će igru ​​donijeti još široj publici i omogućiti pretplatnicima Game Pass-a novo i uzbudljivo iskustvo.

Bilo da ste iskusan igrač ili ste novi u žanru, nadolazeće ažuriranje Against the Storm obećava da će vam pružiti nezaboravno iskustvo igranja. Pripremite se da se suočite s izazovima razorenog svijeta i obnovite civilizaciju uprkos svim izgledima.

izvori: [IGN](https://www.ign.com/)