Apple je nedavno predstavio svoju novu liniju iPhonea 15, a jedan od ključnih naglasaka je njegova podrška za Qi2, najnoviju generaciju Qi standarda bežičnog punjenja, zajedno s postojećom MagSafe tehnologijom. Ovo čini iPhone 15 prvim pametnim telefonom koji ima novi Qi2 standard punjenja. Qi2 je prvi put najavio Apple u januaru 2023.

Šta to znači za korisnike iPhonea 15? Pa, to znači da sada mogu puniti svoje iPhone uređaje bežičnim punjačima koji nisu MagSafe bez kompromisa u brzini. Ranije bi korištenje Anker bežičnog punjača, na primjer, ograničilo brzinu punjenja na 7.5 W. Nasuprot tome, MagSafe punjač bi mogao osigurati punjenje do 15W, efektivno udvostručavajući brzinu. Međutim, s novim Qi2 bežičnim punjačima koji podržavaju do 15 W, korisnici iPhonea 15 sada mogu iskusiti istu brzu brzinu punjenja kao s Apple-ovom MagSafe tehnologijom.

Ali to nije sve. Qi2, baziran na Apple-ovom MagSafe-u, također koristi magnete za sigurno pričvršćivanje iPhone-a na punjač, ​​osiguravajući stabilno i pouzdano iskustvo punjenja. To znači da korisnici mogu nastaviti da uživaju u pogodnostima i lakoći MagSafea, dok istovremeno imaju koristi od šire kompatibilnosti Qi standarda.

Osim poboljšane brzine i kompatibilnosti, usvajanje standarda Qi2 također predstavlja priliku za proizvođače da ponude MagSafe kompatibilne dodatke po pristupačnijim cijenama. Kako Qi2 ne uključuje naknade za licenciranje od Apple-a, on otvara potencijal za širi spektar povoljnih opcija za kupce.

Gledajući unaprijed, očekuje se da će Qi2 i dalje podržavati još veće brzine punjenja u budućnosti. Kako na tržištu bude dostupno više Qi2 kompatibilnih punjača, korisnici iPhonea koji imaju uređaje koji podržavaju novi standard moći će u potpunosti iskoristiti ove poboljšane mogućnosti punjenja.

