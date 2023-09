SpaceX lansira 21 Starlink satelit za proširenje internetske usluge

SpaceX je uspješno lansirao još jednu seriju satelita za svoju internet uslugu Starlink iz baze svemirskih snaga Vandenberg u Kaliforniji. Misija, poznata kao Starlink Group 7-2, poslala je 21 Starlink satelit druge generacije u orbitu. Ovi sateliti, nazvani V2 Mini, su kondenzirana verzija V2 Starlink satelita pune veličine planiranih za buduća lansiranja koristeći SpaceX-ovo vozilo Starship za višekratnu upotrebu.

Raketa Falcon 9 poletjela je na južnoj putanji, pri čemu je prvi stepen palio otprilike dva i po minuta prije nego što je drugi stepen preuzeo. Booster prve faze, koji je izvršio svoj 11. let, uspješno je sletio na brod bespilotnih letjelica 'Of Course I still Love You' koji se nalazi na obali Baja California.

Druga faza je završila svoje prvo sagorevanje kako bi stigla do početne orbite parkiranja i kretat će se oko 45 minuta prije drugog ispaljivanja kako bi stigla do predviđene orbite. Raspoređivanje 21 satelita planirano je da se dogodi otprilike sat i dva minuta nakon lansiranja.

Ovim lansiranjem ukupan broj Starlink satelita koje je lansirao SpaceX iznosi 5,070, prema Jonathanu McDowellu, astronomu Harvard-Smithsonian centra za astrofiziku. SpaceX je prijavio preko 1.5 miliona Starlink pretplatnika, a internet usluga je dostupna u više od 60 zemalja.

Sa svakim lansiranjem Starlinka, SpaceX ima za cilj proširiti svoju globalnu širokopojasnu pokrivenost i omogućiti brzi pristup internetu udaljenim područjima. Postavljanje ovih satelita dovodi nas korak bliže postizanju tog cilja.

izvori:

– SpaceX

– Jonathan McDowell, Harvard-Smithsonian centar za astrofiziku