Jesu li Walmart Plus i Sam's Club Plus isto?

U svijetu maloprodaje, Walmart i Sam's Club su dva istaknuta imena koja su postala sinonim za pristupačnu kupovinu. Oba nude članske programe, Walmart Plus i Sam's Club Plus, koji svojim vjernim kupcima pružaju ekskluzivne pogodnosti. Međutim, važno je napomenuti da ova dva programa nisu ista, uprkos njihovim sličnostima.

Šta je Walmart Plus?

Walmart Plus je usluga zasnovana na pretplati koju nudi Walmart, jedan od najvećih maloprodajnih lanaca na svijetu. Uz mjesečnu ili godišnju naknadu, članovi dobijaju pristup nizu pogodnosti, uključujući neograničenu besplatnu dostavu odgovarajućih artikala, popuste na gorivo i pogodnost mobilnog skeniranja i kupovine. Walmart Plus ima za cilj da poboljša iskustvo kupovine za svoje kupce pružanjem dodatne pogodnosti i vrijednosti.

Šta je Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, s druge strane, je program članstva koji nudi Sam's Club, skladišni klub u vlasništvu Walmarta. Uz godišnju naknadu, članovi dobijaju pristup raznim pogodnostima, kao što su rani radni sati za kupovinu, novčane nagrade za kvalifikovane kupovine, besplatna dostava za većinu artikala na mreži i dodatni popusti na odabrane usluge. Sam's Club Plus je dizajniran da zadovolji potrebe velikih kupaca i vlasnika malih preduzeća, nudeći im značajne uštede i ekskluzivne pogodnosti.

Koje su razlike između Walmart Plus i Sam's Club Plus?

Iako oba programa nude pogodnosti svojim članovima, postoje značajne razlike između Walmart Plus i Sam's Club Plus. Walmart Plus se fokusira na pružanje pogodnosti i svakodnevnih osnovnih potrepština svojim kupcima, sa jakim naglaskom na opcije besplatne dostave. S druge strane, Sam's Club Plus cilja na velike kupce i vlasnike malih poduzeća, nudeći im pristup širokom spektru proizvoda u većim količinama po sniženim cijenama.

U zaključku, Walmart Plus i Sam's Club Plus mogu dijeliti sličnosti kao programi za članstvo koje nudi Walmart, ali zadovoljavaju različite potrebe korisnika. Walmart Plus ima za cilj pružiti praktičnost i vrijednost svakodnevnim kupcima, dok Sam's Club Plus cilja kupce na veliko i vlasnike malih poduzeća. Bez obzira koji program odaberete, oba nude ekskluzivne pogodnosti koje mogu poboljšati vaše iskustvo kupovine.