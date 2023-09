Apple će predstaviti iPhone 15 s nadogradnjom i povećanim cijenama

By

Apple će u utorak predstaviti svoj najnoviji pametni telefon, iPhone 15. Analitičari predviđaju da će novi model dolaziti sa raznim nadogradnjama, ali i poskupljenjem za pojedine verzije. Osim iPhonea 15, očekuje se da će Apple predstaviti i nove verzije Apple Watch-a i AirPod-a.

Prema izvještajima, iPhone 15 će imati poboljšanu kameru i USB-C priključak za punjenje. Dok će cijene standardnih iPhone 15 i iPhone 15 Plus ostati nepromijenjene, očekuje se značajno povećanje cijena vrhunskih modela, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Cijena iPhone 15 Pro bi mogla porasti do 100 dolara, čime bi njegova ukupna cijena dostigla 1,099 dolara, dok bi iPhone 15 Pro Max mogao doživjeti skok do 200 dolara, dostigavši ​​cijenu od 1,299 dolara.

Skuplje verzije iPhonea 15 nudit će prošireno skladište, duži vijek trajanja baterije, veće brzine prijenosa podataka i okvire od titanijuma. Apple se nada da će potaknuti potrošače na ove skuplje opcije. Pro modeli će takođe raditi na novom A17 Bionic čipset procesoru.

Sve verzije iPhonea 15 će uključivati ​​USB-C priključak za punjenje, pružajući fleksibilnost potrošačima koji preferiraju punjače koji nisu Apple. Još jedna nova karakteristika je Dynamic Island, odeljak na vrhu ekrana koji isporučuje upozorenja ili ažuriranja napretka.

Izvršni direktor Applea Tim Cook izjavio je da je iPhone postao sastavni dio života ljudi, jer pohranjuje važne informacije poput zdravstvenih i bankarskih podataka i koristi se za plaćanja. Uprkos tome, Apple se suočio sa produženim padom prodaje iPhonea, kao što se vidi u nedavnom izvještaju o zaradi gdje je prihod iPhonea pao za 2.4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Najava iPhone 15 održat će se u utorak u 1:22 ET i može se pogledati online na Apple web stranici. Očekuje se da će novi iPhone krenuti u prodaju oko XNUMX. septembra.

