Nadolazeći vremenski obrasci u središnjoj Floridi

Usred stalnog sjeverozapadnog povjetarca, vrijeme u centralnoj Floridi će postati hladno. Kao rezultat intenziviranja sistema niskog pritiska kod obale Karoline, u srijedu će regionom zahvatiti hladni front. Očekuje se jak sjeverozapadni vjetar koji će dostizati brzinu od 15 do 20 mph sa udarima do 25 mph.

Temperature će ostati ispod prosjeka iako će biti više sunca u odnosu na prethodni dan. S obzirom na to da će najviša dnevna temperatura u Orlandu dostići 64°F, temperature će ostati na 60-ih tokom većine srijede.

Ubuduće, od srijede uveče do petka, stanovnici bi se trebali pripremiti za znatno hladnije uslove. Velika površina visoko smještena iznad jugoistoka SAD-a će usmjeravati hladni zrak sa sjevera. U unutrašnjosti će najvjerovatnije biti najniže temperature u niskim 40-ima, dok priobalne regije mogu očekivati ​​temperature do 50-ih.

Kako se sistem visokog pritiska postepeno pomjera prema istoku, u četvrtak će se smjer vjetra mijenjati sa sjevera na sjeveroistočni, a potom u petak kasno na istočni ka jugoistočni. Ovaj pomak će dovesti do postepenog oporavka temperatura. Predviđa se da će se poslijepodnevne maksimalne temperature kretati od gornjih 60-ih do niskih 70-ih, a noćne najniže temperature variraju od niskih do srednjih 50-ih u unutrašnjosti i od sredine 50-ih do oko 60-ih duž obale. Tokom ovog perioda očekuju se pretežno sušni uslovi.

Dok vrijeme u Centralnoj Floridi prolazi kroz ove promjene, stanovnicima se savjetuje da se shodno tome pripreme i toplo se oblače tokom hladnijih perioda. Budite u toku s najnovijim prognozama kako biste planirali svoje aktivnosti u skladu s tim.