Koliko je veliki robot izgubljen u svemiru?

Sažetak:

Izgubljeni u svemiru Robot, također poznat kao Robot B-9, kultni je lik iz klasične naučnofantastične televizijske serije "Izgubljeni u svemiru". Ovaj članak ima za cilj istražiti veličinu i dimenzije poznatog robota, pružajući uvid u njegov fizički izgled i njegov značaj u emisiji. Kroz istraživanje i analizu, ući ćemo u različite verzije robota i rasvijetliti njegove različite veličine u cijeloj franšizi.

Uvod:

Robot Lost in Space je osvojio publiku od svog debija 1965. godine. Sa svojim prepoznatljivim dizajnom i nezaboravnim frazama, robot je brzo postao miljenik obožavatelja. Međutim, određivanje točne veličine robota može biti pomalo izazovno zbog različitih iteracija i modifikacija kojima je prošao tijekom godina. Krenimo na putovanje da otkrijemo dimenzije ovog omiljenog naučnofantastičnog lika.

Dimenzije originalnog robota:

U originalnoj seriji, Robot B-9 stajao je na impresivnoj visini od približno 6 stopa i 6 inča (198 cm). Njegov dizajn je imao cilindrično tijelo sa konusnom glavom, na čijem je vrhu bila prozirna kupola. Ruke robota su se mogle proširiti, što mu je omogućavalo da obavlja različite zadatke i komunicira s ljudskim likovima serije. Njegova težina, međutim, ostaje nepoznata, jer nikada nije eksplicitno spomenuta u seriji.

Modifikacije i promjene veličine:

Kako se franšiza “Izgubljeni u svemiru” širila tokom godina, robot je prošao kroz nekoliko modifikacija, što je rezultiralo promjenama u njegovoj veličini. U filmskoj adaptaciji iz 1998., robot je bio znatno veći, visine oko 10 stopa (305 cm). Ova izmjena imala je za cilj da pruži impozantniju i vizuelno upečatljiviju prisutnost na velikom ekranu.

U Netflix ponovnom pokretanju serije “Izgubljeni u svemiru” 2018., robot je dobio još jednu preobrazbu. Ovaj put je prikazan kao nehumanoidni vanzemaljski entitet, odstupajući od originalnog dizajna. Veličina robota u ponovnom pokretanju je primjetno manja, stoji na otprilike 7 stopa (213 cm) visine. Ova promjena je vjerovatno napravljena kako bi se uskladila s ažuriranom pričom i vizualnom estetikom moderne adaptacije.

Značaj robota:

Kroz seriju “Izgubljeni u svemiru”, Robot B-9 je igrao ključnu ulogu u opstanku porodice Robinson. Služio je kao zaštitnik, pružajući pomoć, a često i spašavajući likove iz opasnih situacija. Robotova kultna fraza, „Opasnost, Will Robinson!“ je postao duboko ukorijenjen u popularnoj kulturi, dodatno učvršćujući svoj značaj unutar emisije.

Najčešća pitanja:

P: Da li je robota Lost in Space uvijek prikazivala osoba u kostimu?

O: U originalnoj seriji, robota je zaista tumačio glumac u kostimu. Međutim, u filmu iz 1998. i ponovnom pokretanju Netflixa 2018., robot je stvoren kombinacijom praktičnih efekata i CGI-ja.

P: Postoje li zvanične replike ili modeli robota Lost in Space dostupni za kupovinu?

O: Da, postoje različite licencirane replike i modeli robota Lost in Space dostupni za kupovinu. One se kreću od malih kolekcionarskih figura do replika u prirodnoj veličini, omogućavajući obožavateljima da posjeduju komadić kultnog lika.

P: Kako je Lost in Space Robot komunicirao?

O: Robot B-9 komunicirao je kroz niz zvučnih signala, zvižduka i sintetizovanih glasovnih obrazaca. Njegov prepoznatljiv glas i način govora postali su jedna od njegovih najprepoznatljivijih osobina.

U zaključku, Lost in Space Robot je prošao kroz promjene veličine i modifikacije tijekom svog pojavljivanja u različitim adaptacijama. Od originalne visine od 6 stopa i 6 inča do veće verzije u filmu iz 1998. i manjeg prikaza nalik vanzemaljcu u ponovnom pokretanju Netflixa 2018., veličina robota je varirala. Bez obzira na svoje dimenzije, robot ostaje sastavni dio franšize "Izgubljeni u svemiru", ostavljajući neizbrisiv trag u historiji naučne fantastike.

izvori:

– TV serija “Izgubljeni u svemiru” (1965–1968)

– Film “Izgubljeni u svemiru” (1998.)

– Netflix serija “Izgubljeni u svemiru” (2018-danas)