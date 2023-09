Pretvaranje vrućeg zraka u vodu za piće: novi proboj u prikupljanju vode

By

Istraživači sa Univerziteta Teksas u Austinu postigli su značajan napredak u potrazi za stvaranjem rješenja za nedostatak vode. U svom najnovijem istraživanju, objavljenom u Proceedings of the National Academy of Sciences, razvili su molekularno konstruiran hidrogel koji je sposoban ekstrahirati čistu vodu za piće iz vrućeg zraka koristeći samo sunčevu energiju.

Hidrogel omogućava da se voda brzo i efikasno izvuče iz atmosfere, čak i na temperaturama do 104 stepena Farenhajta, što ga čini pogodnim za područja koja imaju višak toplote i ograničen pristup čistoj vodi. Uz ovu tehnologiju, pojedinci bi mogli dobiti vodu jednostavnim postavljanjem uređaja na otvorenom, bez potrebe za dodatnom potrošnjom energije.

Hidrogel može proizvesti između 3.5 i 7 kilograma vode po kilogramu gel materijala, ovisno o razini vlažnosti. Ono što izdvaja ovo istraživanje je prilagodljivost hidrogela u mikrogelove, što uvelike povećava brzinu i efikasnost hvatanja i oslobađanja vode. Transformacijom hidrogela u čestice mikro veličine, istraživači su razvili visoko efikasan sorbent koji može značajno povećati proizvodnju vode kroz više dnevnih ciklusa.

Povećanje tehnologije je sljedeći važan korak. Istraživači namjeravaju svoja otkrića pretvoriti u jeftino, prenosivo rješenje za stvaranje čiste vode za piće koja se može koristiti širom svijeta. Ovaj razvoj bi mogao promijeniti život populaciji koja nema osnovni pristup čistoj vodi, kao što je Etiopija, gdje se gotovo 60% stanovništva suočava s ovim izazovom.

Budući planovi za tehnologiju uključuju optimizaciju inženjeringa mikrogelova radi daljeg poboljšanja efikasnosti. Istraživači također istražuju upotrebu organskih materijala za smanjenje troškova proizvodnje. Međutim, ostaju izazovi u povećanju proizvodnje sorbenta i osiguravanju trajnosti proizvoda. Pored toga, u toku su napori da se kreiraju prenosive verzije uređaja za različite scenarije primene.

Ovaj proboj ima potencijal da pruži svjetionik nade za regije pogođene nestašicom vode. Mogućnost pretvaranja toplog zraka u vodu za piće korištenjem solarne energije dovodi nas korak bliže održivom rješenju koje može ublažiti probleme nestašice vode širom svijeta.

