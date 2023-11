Uzbuđenje počinje: Steam Black Friday rasprodaje su ovdje!

Željno očekivana Steam Black Friday rasprodaja je zvanično počela, nudeći igračima nedeljnu ekstravaganciju neverovatnih ponuda za širok spektar popularnih naslova. Počevši od 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, rasprodaja obećava da će biti poslastica za entuzijaste igara širom svijeta. Ovaj dugo očekivani događaj trajaće do XNUMX. novembra, pružajući dovoljno vremena igračima da se prepuste svojoj omiljenoj zabavi tokom predstojećih prazničnih dana.

Dok će kompletna lista sniženih igara biti otkrivena tek kada prodaja počne, Steam nam je dao primamljiv uvid u ono što možemo očekivati ​​kroz uzbudljiv trejler koji prikazuje izbor igara koje učestvuju u događaju. Linija je impresivna mješavina omiljenih klasika i novijih blockbustera. Stariji dragulji kao što su Terraria i Hunt: Showdown će dijeliti žižu u centru pažnje zajedno sa novijim izdanjima kao što su The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales i Starfield, obećavajući raznoliku paletu opcija za svaki gaming ukus.

Sa nedavnim lansiranjem veoma traženog Steam Deck OLED-a, koji je izazvao interesovanje entuzijasta ručnih igara, mnogi nestrpljivo očekuju prodaju za potencijalne popuste na igre kompatibilne sa popularnim uređajem. Takođe se očekuju eventualni popusti na sam uređaj, jer se igrači raduju poboljšanju svog iskustva igranja sa ovim najsavremenijim ručnim sistemom.

Uključivanje novijih naslova, poput Like A Dragon: The Man Who Erased His Name i Call Of Duty: Modern Warfare 3, u prodaju ostaje neizvjesno. Prethodna prodaja pokazala je mješovite rezultate za nedavna izdanja, pri čemu su neki u potpunosti isključeni ili su dobili minimalne popuste u odnosu na druge naslove. Međutim, iščekivanje je veliko jer igrači željno iščekuju objavu dostupnosti ovih željenih igara i potencijalnih popusta.

Dok gejmerska zajednica slavi dolazak Steam Black Friday rasprodaje, uzbuđenje ispunjava zrak. Uz atraktivne ponude, popuste i fantastičnu ponudu igara, ovaj događaj omogućava igračima da prošire svoje biblioteke i istraže nove avanture bez gubitka novca. Pripremite se da zgrabite svoje omiljene naslove i krenite na uzbudljiva digitalna putovanja koja će vas zabavljati tokom praznične sezone i dalje!

Često Postavljena Pitanja

1. Kada počinje Steam Black Friday rasprodaja?

Prodaja Steam Black Friday počinje danas i počinje u 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. Koliko dugo će trajati Steam Black Friday rasprodaje?

Prodaja će trajati tačno nedelju dana, a završava se 28. novembra u isto vreme kada je i počela.

3. Koje igre možemo očekivati ​​u prodaji?

Dok će potpuna lista igara koje učestvuju u prodaji biti otkrivena tek kada ona počne, trejler koji je objavio Steam dao je uvid u neke uključene naslove kao što su Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Muškarac: Miles Morales i Starfield.

4. Hoće li Steam Deck OLED biti snižen tokom rasprodaje?

Popusti na sam Steam Deck OLED nisu potvrđeni, ali mnogi igrači se nadaju potencijalnim sniženjima cijena koja bi poboljšala njihovo iskustvo igranja.

5. Hoće li noviji naslovi poput Like A Dragon: The Man Who Erased His Name i Call Of Duty: Modern Warfare 3 biti uključeni u prodaju?

Ostaje neizvjesno da li će noviji naslovi biti dio prodaje, jer su prethodne prodaje pokazale različite rezultate za nedavna izdanja. Međutim, igrači s nestrpljenjem iščekuju sve najave o njihovoj dostupnosti i potencijalnim popustima.