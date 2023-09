Veliko uštedite na GoPro HERO10: nabavite ga za 249.99 dolara!

By

Ako ste na tržištu za vrhunsku akcionu kameru, sada je savršeno vrijeme da kupite GoPro HERO10. Trenutno je u prodaji za samo 249 dolara u više prodavača, uključujući Amazon, Best Buy i službenu GoPro web stranicu. Iako bi neki mogli tvrditi da popust nije toliko značajan kao što se čini zbog prenapuhane cijene, i dalje je odličan za one koji žele svoje avanture zabilježiti do zapanjujućih detalja.

GoPro HERO10 je prvobitno koštao 449.99 dolara, ali je od tada smanjena na 350 dolara. A sada, uz ovu rasprodaju, možete ga nabaviti po još nižoj cijeni od 249.99 dolara. Ovaj popust od 100 USD vam omogućava da uživate u nevjerovatnim funkcijama kao što su 5.3K video rezolucija, fotografije od 23 megapiksela i HyperSmooth 4.0 stabilizacija uz samo djelić cijene.

Bilo da ste ovisnik o adrenalinu koji želi da dokumentuje svoje ekstremne sportske aktivnosti ili jednostavno neko ko želi da zabeleži svakodnevne trenutke sa izuzetnom jasnoćom, GoPro HERO10 je savršen pratilac. Njegove napredne funkcije osiguravaju da svaki snimak bude oštar, jasan i impresivan.

Ne propustite ovu priliku da uštedite velike na GoPro HERO10. Uzmite svoje sada po sniženoj cijeni od 249.99 USD na Amazonu, Best Buy-u ili GoPro web stranici.

izvori:

– GoPro web stranica