Nova PlayStation Plus promotivna ponuda nudi uzbudljive poklone i popuste

By

Sony PlayStation započinje prazničnu sezonu uzbudljivom promocijom pod nazivom Season of Play, koja će trajati od 5. decembra 2023. do 5. januara 2024. Ovaj događaj koji traje mjesec dana osmišljen je da proslavi i nagradi vjernu PlayStation zajednicu.

Tokom sezone igre, članovi PlayStation Plus-a mogu se radovati nizu aktivnosti i pogodnosti. Za početak, igrači mogu iskoristiti vaučer kodove za nove avatare koji obilježavaju popularne naslove, uključujući Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake i još mnogo toga. Avatari su dostupni za PS5 i PS4 konzole i nije potrebno članstvo za PlayStation Plus.

Pored avatara, PlayStation Gear roba će biti dostupna uz popust od 15% koristeći promotivni kod SEASONOFPLAY15. Igrači mogu posjetiti gear.playstation.com za više informacija i detalja o ovoj uzbudljivoj ponudi.

Za one koji nisu članovi PlayStation Plusa, ne brinite, postoje aktivnosti i za vas. Iako nećete moći pristupiti ekskluzivnim ponudama i turnirima, još uvijek možete uživati ​​u besplatnom vikendu za više igrača na mreži od 9. decembra do 10. decembra. prijatelji u uzbudljivoj igri za više igrača.

Nadalje, PlayStation turniri će se održavati od 12. do 17. decembra. Ovo je fantastična prilika za konkurentne igrače da pokažu svoje vještine i osvoje nagrade, uključujući PlayStation Plus Premium/Deluxe članstva i priliku da učestvuju u izvlačenju nagrada za PlayStation 5 Digital Edition konzola.

Kao dio sezone igre, članovi PlayStation Plus-a također mogu zaraditi bonus poene na PlayStation Stars-u tako što će iskoristiti i igrati bilo koju od decembarskih PlayStation Plus mjesečnih igara. Ovo je sjajan način da poboljšate svoje iskustvo igranja i iskoristite dodatne pogodnosti uz kvalifikovane kupovine u PlayStation Storeu.

Kao vrhunac svega, Sony Pictures Core Benefits će omogućiti članovima PlayStation Plus pristup odabranom katalogu filmova, zajedno sa ekskluzivnim popustima na odabrane naslove. Počevši od 5. decembra, biće dodat i odabrani sadržaj sa Crunchyroll-a, koji će obožavateljima omogućiti da uživaju u epizodama iz popularnih anime serija.

Ne propustite PlayStation Plus sezonu igre! Posjetite službenu PlayStation Plus web stranicu za više informacija i pripremite se za nevjerovatan mjesec igranja, nagrada i popusta. Srećno igranje!