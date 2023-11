Destiny 2 pozdravlja Bijelog vuka: Novi talas saradnje

By

Destiny 2 igrači, radujte se! Bungie je upravo najavio uzbudljivu saradnju sa proslavljenim RPG-om CD Projekt Reda, The Witcher 3. Nudeći igračima jedinstven preokret, predstavljena su tri nova seta oklopa koji vam omogućavaju da utjelovite legendarnog Geralta iz Rivije. Međutim, postoji kvaka: ovi novi skinovi dolaze u vrijeme kada Destiny 2 doživljava najnižu tačku u posljednjih nekoliko godina.

U saopštenju za javnost, Bungie je otkrio dolazak ove saradnje u igri, koja se poklapa sa Sezonom želja 28. novembra. „Čuvari se mogu transformisati u ubice čudovišta sa novom kozmetikom inspirisanom Geraltom iz Rivije,“ objavio je Bungie. Pored ukrasa za oklop, igrači mogu očekivati ​​i Ghost školjku, brod, vrapca, emoticiju i finišer koji će upotpuniti iskustvo crossovera.

Iako tačni detalji o cijenama kompleta oklopa još nisu objavljeni, prethodne saradnje, kao što je Assassin's Creed, obično su bile po cijeni od 20 dolara po kompletu. Ako isto vrijedi i ovdje, igrači mogu predvidjeti da će potrošiti 60 dolara za nabavku sva tri seta, čak i bez uračunavanja cijene Ghost školjke i drugih predmeta. Primjetno, prethodni crossover setovi nisu bili dostupni za kupovinu koristeći valutu u igri, što znači da je pravi novac jedini način da ih dobijete.

Za ljubitelje franšize The Witcher, ovi novi skinovi su nesumnjivo primamljivi. Međutim, njihovo uvođenje nije moglo doći u izazovnije vrijeme za Destiny 2. Igra se suočila s turbulentnom godinom, koja je kulminirala odlukom Bungie da otpusti 100 zaposlenika, što je manje od projekcije prihoda za 45 posto i odgađa The Final Shape proširenje za tri mjeseca. S obzirom da je broj igrača na Steam-u bio najniži u istoriji, postojeće frustracije unutar zajednice samo su eskalirale.

Dok gledamo unaprijed u Season of the Wish, koja obećava da će razotkriti misteriju Destiny 2 koja datira pet godina unazad, neizvjesnosti se nadvijaju nad budućnost igre. Pitanje skupih kompleta oklopa i dalje je bolna tačka za zajednicu. Da bi ublažio dio nezadovoljstva, Destiny 2 je prošlog septembra besplatno ponudio jedan od svojih novih setova oklopa. Međutim, kako naglašava pisac Forbesa Paul Tassi, uvjeriti igrače da investiraju u još jednu saradnju tako brzo nakon otpuštanja osoblja nesumnjivo će biti izazovan zadatak, bez obzira na vizualnu privlačnost novih kompleta.

FAQ:

1. Koliko će koštati novi setovi oklopa inspirisani Witcherom?

Tačni detalji o cijeni još nisu otkriveni, ali na osnovu prethodne saradnje, igrači mogu očekivati ​​da će setovi biti po cijeni od otprilike 20 dolara po komadu.

2. Da li se kompleti oklopa mogu nabaviti koristeći valutu u igri?

Ne, tradicionalno crossover setovi su dostupni samo za kupovinu za pravi novac, a ne za valutu u igri.

3. Zašto se Destiny 2 suočava sa izazovima?

Destiny 2 je doživio burnu godinu, uključujući otpuštanja, promašene projekcije prihoda i kašnjenja u proširenjima.

4. Koji su napori učinjeni da se riješi nezadovoljstvo igrača?

U pokušaju da ublaži dio bijesa, Destiny 2 je u septembru ponudio jedan od svojih novih kompleta oklopa besplatno.