Nove perspektive spajanja Microsofta i Activision Blizzarda

Nedavna najava spajanja Microsofta i Activision Blizzarda izazvala je šok u industriji video igara. Iako su mnogi izrazili zabrinutost zbog konsolidacije i njenog uticaja na konkurenciju, izvršni direktor Electronic Artsa (EA), Andrew Wilson, nudi drugačiju perspektivu. Prema Wilsonu, ovo spajanje je zapravo pozitivan razvoj za industriju u cjelini.

Tokom intervjua za CNBC, Wilson je izrazio svoj entuzijazam, rekavši: „Vjerujem da spajanje Microsoft-Activision-a mijenja igru ​​za industriju video igara. To pokazuje da jedna od najvećih svjetskih kompanija čini dugoročnu posvećenost podršci i širenju naše industrije.” Ovaj signal podrške tehnološkog giganta poput Microsofta je nesumnjivo snažan glas povjerenja u budućnost industrije.

Uprkos zabrinutosti oko potencijalnih implikacija za EA, Wilson vjeruje da će njegova kompanija imati velike koristi od ovog spajanja. Kao jedan od nekoliko preostalih velikih nezavisnih studija za igre, EA posjeduje bogatstvo intelektualne svojine svjetske klase i ogromnu zajednicu od 700 miliona igrača. Wilson predviđa da će spajanje stvoriti nove mogućnosti za EA za stvaranje strateških partnerstava i saradnje, od čega će na kraju imati koristi i igrači i industrija u cjelini.

Kada je upitan o mogućnosti preuzimanja same EA, Wilson je vješto preusmjerio razgovor na EA-in vlastiti potencijal za kupovinu studija. Naglasio je: „Aktivno tražimo mogućnosti za proširenje našeg portfelja, bilo da se radi o kupovini studija s jedinstvenim intelektualnim vlasništvom, ugrađivanju najsavremenije tehnologije ili povećanju kapaciteta naše mreže za interakciju s igračima.” Ovaj odgovor sugerira da EA proaktivno traži rast i inovacije unutar industrije.

Iako su ranije izvještaji nagovještavali EA-in interes za spajanje sa NBC Universalom, čini se da su pregovori propali zbog neslaganja oko cijene i strukture. Bez obzira na to, Wilson je i dalje optimističan u pogledu budućnosti i sposobnosti EA da iskoristi svoje snage kako bi nastavio napredovati u industriji koja se brzo razvija.

Često Postavljena Pitanja

1. Kako izvršni direktor Electronic Arts (EA) Andrew Wilson gleda na spajanje Microsofta i Activision Blizzarda?

Prema Andrew Wilsonu, spajanje je pozitivan razvoj za industriju video igara. On to vidi kao demonstraciju Microsoftove posvećenosti ulaganju i širenju industrije.

2. Koje su potencijalne prednosti spajanja za Electronic Arts (EA)?

Wilson vjeruje da će spajanje stvoriti nove mogućnosti za EA za formiranje strateških partnerstava i saradnje. Kao jedan od nekoliko preostalih velikih nezavisnih studija za igre, EA-ino intelektualno vlasništvo svjetske klase i velika zajednica igrača pozicioniraju kompaniju za potencijalni rast i uspjeh.

3. Da li EA razmišlja o kupovini?

Iako se Wilson nije direktno osvrnuo na to pitanje, on je naglasio EA-in interes za kupovinu samih studija. To sugerira da EA aktivno traži mogućnosti za rast i inovacije unutar industrije.

4. Šta se dogodilo sa EA-ovim prijavljenim spajanjem sa NBC Universalom?

Dogovor između EA i NBC Universal raspao se zbog neslaganja oko cijene i strukture. Uprkos ovom neuspehu, Wilson je i dalje optimističan u pogledu budućih izgleda EA i njegove sposobnosti da se prilagodi evolutivnom industrijskom pejzažu.