Nove ponude DualSense kontrolera otkrivene tokom Crnog petka

By

Tokom uzbudljive sedmice rasprodaja Crnog petka, obožavatelji PlayStationa su nestrpljivo čekali jednu stvar – izdavanje DualSense kontrolera. Konačno, čekanje je završeno i igrači sada mogu nabaviti ovaj inovativni kontroler u odabranim maloprodajnim objektima u Velikoj Britaniji, počevši od samo 38.99 funti. Ni Xbox fanovi se ne moraju osjećati izostavljenim, jer su Xbox kontroleri također dostupni po istoj cijeni ograničeno vrijeme.

Za one koji planiraju da kupuju na ShopTo ovog crnog petka, očekuje ih još primamljivija ponuda. Uz DualSense Controller po cijeni od 39.85 funti, kupci će dobiti i poklon karticu od 5 funti. To je savršena prilika da zgrabite ovaj veoma traženi kontroler po odličnoj cijeni uz uživanje u malom dodatnom bonusu.

Crni petak sa sobom donosi mnoštvo uzbudljivih ponuda, a entuzijasti igara ne bi trebali propustiti ovu priliku da unaprijede svoje iskustvo igranja. Pored ponuda DualSense Controllera, postoje fantastični popusti na nekoliko drugih PlayStation proizvoda. Midnight Black DualSense Controller je trenutno snižen 35%, dok su Cosmic Red, Nova Pink i Starlight Blue verzije snižene za 40% – što ih snižava na 64.99 funti za svaku.

Ali to nije sve! Crni petak također nudi jedinstvenu priliku za one koji su bacili pogled na PlayStation 5 konzolu. ShopTo trenutno nudi PlayStation 5 sa disk drajvom za samo 359.95 funti – neverovatno smanjenje od 110 funti. Ova ponuda ne uključuje igre, ali za one koji traže paketne ponude, postoji više dostupnih opcija.

FAQ:

P: Gdje mogu pronaći ponude za DualSense Controller?

O: Ponude DualSense Controllera mogu se pronaći kod odabranih trgovaca u Velikoj Britaniji, kao i na web stranici ShopTo.

P: Mogu li dobiti poklon karticu uz kupovinu DualSense kontrolera na ShopTou?

O: Da, ako kupite DualSense kontroler na ShopTo ovog crnog petka, uz kupovinu ćete dobiti poklon karticu od £5.

P: Da li postoje još neke ponude za PlayStation tokom Crnog petka?

O: Da, pored ponuda za DualSense Controller, postoje popusti na PlayStation 5 konzolu sa disk drajvom, kao i snižene cene na razne boje DualSense kontrolera.