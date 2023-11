By

Ostaju li izbrisane aplikacije na iCloudu?

U doba pametnih telefona uvelike se oslanjamo na mobilne aplikacije kako bismo pojednostavili svoje živote. Od platformi društvenih medija do alata za produktivnost, ove su aplikacije postale sastavni dio naše svakodnevne rutine. Međutim, kako naše kolekcije aplikacija rastu, raste i potreba za upravljanjem i organizacijom njima. To često dovodi do brisanja aplikacija koje više nisu potrebne ili se često koriste. Ali šta se dešava sa ovim izbrisanim aplikacijama? Da li ostaju na iCloudu?

Razumijevanje iClouda

Prije nego što se upustimo u sudbinu izbrisanih aplikacija, prvo shvatimo šta je iCloud. iCloud je usluga za pohranu u oblaku i računarstvo koju pruža Apple Inc. Omogućava korisnicima da pohranjuju svoje podatke, uključujući fotografije, video zapise, dokumente i podatke aplikacija, na udaljenim serverima. Ovo omogućava besprijekornu sinhronizaciju na više uređaja, osiguravajući da su vaši podaci dostupni s bilo kojeg mjesta.

Sudbina izbrisanih aplikacija

Kada izbrišete aplikaciju sa svog iPhone-a ili iPad-a, važno je napomenuti da se sama aplikacija uklanja s vašeg uređaja. Međutim, podaci aplikacije mogu i dalje biti pohranjeni na iCloudu, ovisno o vašim postavkama. Prema zadanim postavkama, iCloud pravi sigurnosnu kopiju podataka vašeg uređaja, uključujući podatke aplikacija, osim ako niste izričito onemogućili ovu funkciju.

FAQ

P: Kako mogu provjeriti da li su moje izbrisane aplikacije još uvijek na iCloud-u?

O: Da biste provjerili jesu li vaše izbrisane aplikacije još uvijek na iCloud-u, idite na Postavke na svom iOS uređaju, dodirnite svoj Apple ID na vrhu, odaberite iCloud, a zatim dodirnite Upravljanje pohranom. Odatle možete vidjeti listu aplikacija koje imaju podatke pohranjene na iCloudu.

P: Mogu li izbrisati podatke aplikacije sa iClouda?

O: Da, možete izbrisati podatke aplikacije sa iClouda. Da biste to učinili, idite na Postavke, dodirnite svoj Apple ID, odaberite iCloud, a zatim dodirnite Upravljanje pohranom. Odatle možete odabrati pojedinačne aplikacije i izbrisati njihove podatke s iClouda.

P: Hoće li brisanje podataka aplikacije sa iClouda utjecati na moj uređaj?

O: Brisanje podataka aplikacije sa iClouda neće direktno uticati na vaš uređaj. Međutim, to će ukloniti podatke povezane s aplikacijom iz iClouda, što znači da možete izgubiti pristup tim podacima na drugim uređajima povezanim s vašim iCloud računom.

U zaključku, dok se same aplikacije uklanjaju s vašeg uređaja kada ih izbrišete, podaci aplikacije i dalje mogu biti pohranjeni na iCloudu. Važno je upravljati svojom iCloud pohranom i izbrisati podatke aplikacije ako vam više nisu potrebni da biste oslobodili prostor i osigurali da su vaši podaci organizirani.