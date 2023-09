By

Izdavač Aniplex je najavio novu igru ​​u stilu društvene igre pod nazivom Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! za Nintendo Switch. Predviđena za izdavanje 2024. godine, ova igra je bazirana na izuzetno popularnoj anime i manga seriji Demon Slayer. Međutim, trenutno će biti dostupan samo u Japanu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! prati prvu adaptaciju video igrice franšize, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, koja je lansirana 2021. godine i stigla na Nintendo Switch 2022. godine. Dok detalji o Mezaseu! Saikyou Taishi! su trenutno ograničeni, trejler za najavu i službena web stranica Demon Slayer nude uvid u ono što igrači mogu očekivati.

Za razliku od prethodne adaptacije borbene igre, Mezase! Saikyou Taishi! Čini se da je više fokusiran na iskustvo poput društvenih igara, potencijalno crpeći inspiraciju iz popularne serije Mario Party. Iako specifična mehanika igranja nije otkrivena, obožavatelji Demon Slayera mogu očekivati ​​impresivno i zanimljivo iskustvo slično dobro prihvaćenoj borbenoj igri.

Iako zapadno izdanje nije potvrđeno, postoji nada da će fanovi izvan Japana također dobiti priliku da uživaju u Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer entuzijasti mogu podijeliti svoje uzbuđenje i iščekivanje igre u komentarima.

