Zašto bi rabljena tehnologija trebala biti vaš izbor za prazničnu kupovinu

Sezona praznične kupovine je u punom jeku, a lovci na povoljne cijene željno iščekuju ponude Black Friday i Cyber ​​Monday, posebno za elektroniku. Međutim, postoji način da pobijedite gužvu i još uvijek uživate u značajnim popustima – uzimajući u obzir polovnu tehnologiju.

Prema Lucasu Rockett Guttermanu, direktoru US PIRG-ove kampanje Designed to Last, odabir korištene elektronike ne samo da vam pomaže da uhvatite cijene za Crni petak tijekom cijele godine, već i doprinosi održivosti životne sredine. Obrazovni fond američke istraživačke grupe javnog interesa (PIRG) objavio je izvještaj u kojem se ističu ključni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom kupovine obnovljenih predmeta.

Gutterman objašnjava da često postoji mala razlika između rabljene elektronike i nove. Ta oznaka "otvorena kutija" ili "kao nov" može jednostavno značiti da je artikal ponovo zalihama nakon što je vraćen neotvoren. Pametnom kupovinom i razumijevanjem načina na koji trgovci koriste ove termine, možete postići sjajne ponude.

Određeni uređaji, kao što su telefoni, tableti, desktopi i laptopi, posebno su pogodni za kupovinu iz druge ruke. Na primjer, zahvaljujući uspješnoj kampanji PIRG-a, Google Chromebooks, pristupačni laptopi koji se široko koriste širom zemlje, sada traju čitavu deceniju umjesto da ističu nakon samo nekoliko godina.

S druge strane, možda biste trebali biti oprezni pri kupovini obnovljenih televizora i kompjuterskih monitora. Ovi proizvodi imaju tendenciju da budu glomazniji, krhkiji i zahtjevniji za popravku.

Prilikom odabira obnovljenih predmeta, težite visokokvalitetnim proizvodima trajnih marki. Odabirom predmeta koji su napravljeni da traju i koji su možda bili skuplji kada su bili novi, osiguravate da će vam i dalje dobro služiti kao i pri kupovini polovnih.

Osim uživanja u uštedi troškova, kupovina polovnih tehnike je ekološki odgovoran izbor. Gutterman objašnjava da većina utjecaja elektronike na okoliš potiče od njihovog proizvodnog procesa. Resursi, energija i materijali potrebni za proizvodnju pametnih telefona, slušalica, laptopa i televizora su značajni. Kupovinom obnovljenog, možete smanjiti ekološki otisak pametnog telefona, na primjer, za čak 91%.

Prije kupovine, bitno je da se upoznate sa politikom povrata koju daje prodavac. Obično ćete imati rok od 30 dana za povrat, iako u nekim slučajevima može biti kraći.

Spremni da istražite svijet rabljene tehnologije? Posjetite PIRG-ovu web stranicu za više savjeta i uputstava o tome kako da maksimalno iskoristite prazničnu kupovinu, a da pritom imate koristi i za svoj novčanik i za planet.

