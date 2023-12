Komercijalni avion prinudno slijeće nakon moguće prijetnje

By

Sažetak: Komercijalni avion koji je putovao od Orlanda do Rhode Islanda bio je prinuđen da prinudno sleti u Jacksonville na Floridi nakon što je prijavljena moguća prijetnja u njemu. FBI i vazduhoplovne vlasti trenutno istražuju incident.

U neočekivanom preokretu događaja, let 717 Breeze Airwaysa doživio je prekid tokom putovanja od međunarodnog aerodroma Orlando do međunarodnog aerodroma Rhode Island TF Green. Otprilike jedan sat nakon leta, avion je preusmjeren u Jacksonville na Floridi, gdje je bezbedno prinudno sleteo. Federalna uprava za vazduhoplovstvo saopštila je da je posada prijavila poremećaj u avionu Airbus A220, što je dovelo do odluke o preusmjeravanju letjelice.

Terenska kancelarija FBI-a u Džeksonvilu brzo je reagovala i počela da istražuje prijavu pretnje. Iako je na ispitivanju, trenutno nema dokaza koji bi ukazivali na postojanje bilo kakve legitimne prijetnje. Vlasti marljivo rade na prikupljanju više informacija kako bi se utvrdila priroda nereda i osigurala sigurnost svih putnika i članova posade.

Zrakoplovna uprava Jacksonvillea također je objavila saopštenje u kojem priznaje incident u avionu kao uzrok preusmjeravanja. Tačni detalji incidenta nisu objavljeni, ali se radi na prikupljanju svih potrebnih informacija.

Breeze Airways, aviokompanija koja upravlja letovima, još nije komentirala situaciju. Kako se istraga nastavlja, putnici i zaljubljenici u avijaciju čekaju daljnja ažuriranja u vezi s incidentom i nastavak putovanja na željenu destinaciju.

Važno je napomenuti da slučajevi poput ovih ističu kritičnu koordinaciju i sposobnost brzog reagovanja vazduhoplovnih vlasti i agencija za provođenje zakona, osiguravajući sigurnost putnika i članova posade koji su uključeni u takve incidente.