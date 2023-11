Novi koktel bar u centru Kalamazua nudi ekskluzivni godišnji popust za zajednicu

By

Najnoviji dodatak koktel sceni Downtown Kalamazooa, Dabney & Co., potresa stvari nudeći jedinstvenu priliku za ljubitelje koktela. Povodom svoje jednogodišnje godišnjice koja se poklapa s najvećom barskom večerom u godini, trendi koktel bar uzvrati zajednici poklanjanjem 50 sretnih korisnika privjeskom za ključeve koji će vam omogućiti cjelogodišnji popust.

Umjesto da samo proslavlja svoju prekretnicu, Dabney & Co. ima za cilj izraziti zahvalnost svojim vjernim kupcima i doprinijeti živahnoj zajednici Kalamazooa u centru grada na smislen način. Privjesak za ključeve, koji je poklonjen nekolicini sretnika, omogućit će velikodušnih 15% popusta na sve narudžbe tokom cijele 2024. godine.

Uz niz pažljivo osmišljenih koktela, Dabney & Co. je brzo postao popularna destinacija za poznavaoce koktela i one koji traže ugodnu večer u centru Kalamazooa. Od klasičnih izmišljotina do inovativnih miksoloških kreacija, stručni miksolozi bara ne ostavljaju kamen na kamenu u svojoj potrazi za stvaranjem savršene libacije.

Dizajniran da stvori inkluzivnu i privlačnu atmosferu, Dabney & Co. pozdravlja i početnike i iskusne entuzijaste koktela. Posvećenost bara kvalitetu, kreativnosti i odličnoj usluzi donijela im je odanu sljedbenicu i brojna priznanja na lokalnoj miksološkoj sceni.

FAQ:

P: Kada počinje cjelogodišnji popust u Dabney & Co.?

O: Popust počinje po prijemu privjeska za ključeve i vrijedit će za cijelu 2024. godinu.

P: Mogu li koristiti godišnji popust za bilo koju narudžbu?

O: Da, popust od 15% se odnosi na sve narudžbe napravljene u Dabney & Co. u 2024.

P: Kako mogu učestvovati i imati priliku da dobijem privjesak za ključeve?

O: Nagradna igra je ekskluzivna za jednogodišnju godišnjicu Dabney & Co. u srijedu, 22. novembra. Korisnici koji kupe na ovaj dan će učestvovati u izvlačenju za privjesak za ključeve.