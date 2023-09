Kako popraviti šifru greške 14515 u Call of Duty: Modern Warfare 2

By

Call of Duty: Modern Warfare 2 igrači mogu naići na šifru greške 14515, koja ih može spriječiti da pristupe druženju za više igrača. Ova greška se može pojaviti nasumično i bez upozorenja. Obično se pojavljuje kada igrači pokušavaju ući u matchmaking.

Značenje koda greške 14515 je da su Modern Warfare 2 serveri preopterećeni. Ovo se dešava kada previše igrača pokušava istovremeno pristupiti matchmakingu, što dovodi do preopterećenja redova za uparivanje. Tačan uzrok preopterećenja može varirati, na primjer tokom događaja ili početka nove sezone.

Nažalost, ne postoji definitivno rješenje za popravljanje koda greške 14515, jer je to problem na strani servera. Međutim, postoje neki koraci koje možete poduzeti da pokušate riješiti problem. Prvo, preporučljivo je provjeriti web stranicu MW2 Down Detector ili službenu stranicu Call of Duty Twitter za bilo kakva ažuriranja statusa servera. Osim toga, praćenje službenog kanala za podršku Activision-a može pružiti informacije o trenutnoj situaciji na serveru.

U mnogim slučajevima, najbolji način djelovanja je biti strpljiv i čekati da se opterećenje servera smanji. Većina igrača smatra da se problem vremenom rješava sam. Međutim, ako želite riješiti problem sa svoje strane, možete pokušati sljedeće korake:

1. Izađite i ponovo pokrenite igru.

2. Ponovo pokrenite uređaj.

3. Provjerite internetsku vezu.

4. Resetujte ruter.

5. Koristite žičanu vezu umjesto Wi-Fi.

6. Prilagodite postavke zaštitnog zida ili antivirusnog programa.

Neki igrači su također predložili ispiranje vašeg DNS-a ili ponovnu instalaciju igre kao potencijalna rješenja, iako ovi koraci mogu biti nepotrebni za ovaj konkretni problem.

U zaključku, kod greške 14515 u Call of Duty: Modern Warfare 2 ukazuje na preopterećenje servera. Iako ne postoji zagarantovana popravka, ostati informisan o ažuriranjima statusa servera i biti strpljiv obično je najbolji način djelovanja.

Izvor: URL nije naveden