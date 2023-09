Gearbox, serija Company Behind Borderlands, navodno je na prodaju

By

Prema izvještajima, Gearbox, američka kompanija za igre poznata po razvoju Borderlands serije, trenutno je na prodaju. Matična kompanija Gearbox-a, Embracer, razmatra različite opcije, a jedna od njih je i prodaja studija. Nekoliko trećih strana je već pokazalo interesovanje za preuzimanje kompanije. Međutim, ni Embracer ni Gearbox nisu dali nikakve zvanične komentare u vezi s tim.

Ova vijest dolazi u izazovnom trenutku za Embracer jer je trenutno u procesu velikog restrukturiranja. Kao dio ovog restrukturiranja, Volition, studio odgovoran za popularnu seriju Saints Row, već je zatvoren. Ranije ove godine, Embracer je najavio svoje planove za zatvaranje studija i otkazivanje igara nakon što je propao ugovor vrijedan 2 milijarde dolara sa kompanijom Savvy Games Group koju finansira Saudijska vlada.

Embracer Group, matična kompanija, bila je u akviziciji posljednjih godina, kupovinom nekoliko istaknutih studija, uključujući Crystal Dynamics, programera Tomb Raidera. Kupovina Gearboxa završena je u februaru 2021. godine, procjenjujući kompaniju na 1.4 milijarde dolara. Gearbox je nedavno objavio Borderlands spin-off serije Tiny Tina's Wonderlands i New Tales from the Borderlands. Ove godine su objavili i uspješnu looter shooter Remnant 2. Osim toga, trebali su objaviti Homeworld 3, sci-fi stratešku igru ​​u realnom vremenu koju je razvio Blackbird Interactive, negdje 2024. godine.

Kompanija takođe proširuje svoje prisustvo izvan svijeta igara, budući da bi film Borderlands u režiji Eli Rotha trebao biti u kinima u ljeto 2024. To ukazuje da uprkos trenutnim neizvjesnostima oko budućnosti kompanije, Gearbox ostaje posvećen svojoj franšizi i aktivno radi na novim projektima.

izvori:

Reuters

IGN