Apple Arcade: Sveobuhvatan vodič za dostupne igre i najnovija izdanja

Apple Arcade, Apple-ov servis za igre na bazi pretplate, brzo je povećao svoju biblioteku igara od svog lansiranja. Sa blizu 100 naslova u početku i sada preko 200 dostupnih igara, Apple Arcade nudi raznolik izbor igara za iPhone, iPad, iPod touch, Mac i Apple TV.

Kako bi istražili i preuzeli najnovije igre, korisnici mogu otići na karticu Arcade u App Storeu, pomaknuti se do dna i odabrati "Pogledajte sve igre". Najnovija izdanja su obično navedena na vrhu stranice.

Najnovije izdanje na Apple Arcade je My Talking Angela 2+, popularna virtualna igra za kućne ljubimce kreatora franšize My Talking Tom. U ovoj igri, igrači pomažu Angeli, modernoj mački, da ostane zauzeta u svom domu u velikom gradu aktivnostima poput plesa, pečenja i borilačkih vještina.

Još jedan noviji dodatak je Samba de Amigo: Party-To-Go, ritam igra koja je prvobitno lansirana u arkadama 1999. Igrači mogu da je protresu svojim marakasama i grooveom do 40 hit pjesama iz različitih žanrova, uključujući pjesme izvođača kao što su Lady Gaga i PSY.

konačnost. je ručno izrađena igra za uparivanje s ograničenim potezima koja izaziva igrače da razmišljaju strateški i prave pametne utakmice. Popnite se na rang liste, otključajte posebne pločice i pojačanja i istražujte različite teme u klasičnom načinu rada ili se izgubite u muzici uz Tempo način rada.

Kingdoms: Merge & Build nudi jedinstvenu mješavinu spajanja-2 igranja i mehanike izgradnje kraljevstva. Igrači moraju pomoći princu Edwardu i njegovim prijateljima da obnove kraljevstvo koje je uništeno misterioznom magičnom moći. Ukrcajte se u magičnu avanturu punu zadataka i otkrijte misteriju iza propasti kraljevstva.

Ovo je samo nekoliko primjera igara dostupnih na Apple Arcade. Ostali naslovi uključuju Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon i Bold Moves+.

Vrijedi napomenuti da je Apple Arcade kompatibilan sa PS5 i Xbox bežičnim kontrolerima, omogućavajući igračima da uživaju u ovim igrama sa svojim preferiranim kontrolerom.

Apple Arcade nastavlja da redovno dodaje nove igre, sa ažuriranjima i izdanjima planiranim za naredne mesece. Očekuje se da će samo u septembru biti 40+ ažuriranja igara i tri nova izdanja.

Uživajte u raznolikom asortimanu igara dostupnih na Apple Arcade i zaronite u uzbudljiv svijet igara na Apple uređajima.

izvori:

– Apple Arcade igre: Apple App Store