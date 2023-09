Valve slavi 20. godišnjicu najstarijih korisničkih naloga Steam-a sa posebnim značkama

Valve, tvorac Steam-a, obilježava 20. godišnjicu nekih od najstarijih korisničkih naloga na platformi dodjeljujući im posebne digitalne značke. Ove značke imaju originalnu Steam šemu boja i izazvale su talase nostalgije među igračima, navodi IGN.

Steam, najveća prodavnica digitalnih računarskih igara na svetu, prvi put je otvorio svoja vrata za igrače u septembru 2003. Brzo je stekao popularnost, a jedno od njegovih prvih izvlačenja bila je igra „Counter-Strike“. Zanimljivo je da su neki od ranih naloga koji su se pridružili platformi i danas aktivni, a korisnici dijele uspomene na te rane dane.

Valve je kontinuirano razvijao Steam tokom godina, proširujući svoje usluge i ponudu. Nedavno se kompanija čak upustila u razvoj hardvera sa najavom Steam Decka. Ovaj prenosivi uređaj za igranje označava uzbudljivu prekretnicu na putu platforme.

U januaru, Steam je postigao značajnu prekretnicu, sa rekordnih 10 miliona igrača koji su istovremeno igrali igrice na platformi. Ovo odražava trajnu privlačnost platforme i stalno rastuću zajednicu PC gejmera koji biraju Steam kao svoju omiljenu destinaciju za igranje.

Među najpopularnijim igrama na Steamu trenutno su Valveova “Counter-Strike: Global Offensive”, koja ima skoro milion igrača dnevno, kao i “Dota 2”, “PUBG: Battlegrounds” Tencent Holdings ADR, “Call of Duty: Modern Warfare 2” od Activision Blizzard Inc, “Lost Ark” od Amazon.com Inc, “FIFA 23” od Electronic Arts Inc, i “Apex Legends” od Respawn.

Specijalne digitalne značke koje se dodeljuju najstarijim Steam nalozima služe kao podsetnik na bogatu istoriju platforme i trajni uticaj koji je imala na industriju igara.

Kredit za sliku: Casimiro PT na Shutterstocku.

izvori:

- IGN

– Poligon