World of Warcraft otkriva zakrpu Guardians of the Dream

World of Warcraft je najavio svoju dugo očekivanu nadolazeću zakrpu, Guardians of the Dream, koja će uvesti uzbudljive nove sadržaje za igrače. Ova velika zakrpa će sadržavati novu zonu, izazovan raid i svježi bazen Mythic+ Dungeons.

Vrhunac Guardians of the Dream je nova zona, koja vodi igrače duboko u mistično carstvo poznato kao Smaragdni san. Ova duhovna dimenzija je dugo bila dio Warcraft predaje, a igrači će se susresti sa žestokim primalističkim snagama predvođenim strašnim Fyrakkom, oličenjem vatre. Upuštanje u ovo nikad viđeno carstvo će testirati vještinu i hrabrost avanturista.

Zakrpa također uvodi raid Amirdrassil, uzbudljiv susret sa Druidima plamena. Ovaj napad nudi jedinstveno iskustvo jer će igrači imati priliku da jašu zmajeve dok progone leteće plamene druide koji prave pustoš u Smaragdnom snu. Međutim, programeri su oprezni u pogledu mehanike i planiraju opsežno testirati susret prije nego što ga puste u igru ​​uživo.

Nadalje, zakrpa uključuje ažurirani Mythic+ Dungeon bazen za 3. sezonu. Igrači mogu očekivati ​​tamnice sa temom Emerald Dream iz prethodnih ekspanzija, kao što su Darkheart Thicket i The Everbloom. Osim toga, megadungeon Dawn of the Infinites podijeljen je u dva krila, nudeći igračima izazovniji sadržaj.

Za povremene igrače, biće puno aktivnosti na otvorenom za uživanje. Zakrpa uvodi ciklus od tri javna događaja: Superbloom, inspiriran Overwatch-ovim kartama nosivosti, poljoprivredni događaj gdje igrači mogu prikupljati valute i nagrade i Emerald Bounty, gdje igrači sade sjeme i gledaju kako raste u drveće, pružajući jedinstvene nagrade.

Igrači mogu isprobati novu zakrpu na PTR (javno testno područje) kasnije ove sedmice. Sa svojim uzbudljivim novim sadržajem, Guardians of the Dream obećava da će igračima World of Warcrafta ponuditi uzbudljivo i impresivno iskustvo u Smaragdnom snu.

