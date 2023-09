Večer kod Rossija: Okus Italije u restoranu Seasons

Luksuzni restoran Seasons u hotelu InterContinental u Ballsbridgeu, Dublin 4 ovog mjeseca nudi prepoznatljivo italijansko gastronomsko iskustvo. Izvršni šef kuhinje Alberto Rossi, porijeklom iz Italije, na jelovnik unosi svoju stručnost i ljubav prema italijanskoj kuhinji. Članovi The Irish Times Food & Drink Cluba imaju ekskluzivnu priliku da prisustvuju događaju pod nazivom „Veče kod Rossija“ 21. septembra u 6:30.

Događaj će uključivati ​​degustacijski meni od pet sljedova inspirisan regionalnim italijanskim jelima. Gosti će uživati ​​u izboru antipasti koji se poslužuju u porodičnom stilu, nakon čega slijedi prima, glavno jelo i desert, s izborom dostupnim na svakom jelu. Pored vrhunske hrane, biće posluženo piće dobrodošlice, uparivanje vina i koktel od deserta. Sam kuhar Rossi će predstaviti svako jelo, raspravljajući o njegovoj povijesti i kontekstu.

Događaj će sigurno biti popularan, pa je broj ulaznica ograničen. Zainteresovani mogu rezervisati svoje mjesto klikom na navedeni link. Ovo obećava da će biti nezaboravno veče autentične italijanske kuhinje, koje je ličnim dodirom šefa Rossija učinio još posebnijim.

Osvajanje nagrada za članove Kluba hrane i pića

Pretplatnici The Irish Times Food & Drink Cluba imaju priliku da osvoje dvije nevjerovatne nagrade ovog mjeseca u Co Wicklowu. Prva nagrada uključuje degustacijski meni od 10 sljedova za dvoje u restoranu The Strawberry Tree u BrookLodge & Macreddin Village u Aughrimu, nakon čega slijedi noćenje. Druga nagrada nudi noćenje za dvoje u The Sally Gap Bar & Brasserie u Powerscourt Hotelu Resort & Spa sa pet zvjezdica, zajedno s večerom od tri slijeda i doručkom. Zainteresovani se mogu prijaviti na konkurse klikom na navedene linkove.

Čestitamo Edel Troy, dobitniku noćenja za dvoje u The Eccles Hotel & Spa u Glengarriffu, Co Cork, i Gerry Murphyju, dobitniku večere za četvero u restoranu Neighbourhood u Naasu, Co Kildare. Ovi sretni dobitnici će nesumnjivo uživati ​​u jedinstvenim i divnim iskustvima u restoranima u ovim renomiranim objektima.

