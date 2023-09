Western Digital lansira SN770M NVMe SSD za Steam Deck i ROG Ally

By

Western Digital je predstavio SN770M NVMe SSD, posebno dizajniran za uređaje kao što su Steam Deck i ROG Ally. Mali M.2 2230 diskovi oblika dolaze u opcijama od 500GB, 1TB i 2TB, pružajući igračima iz ruke značajnu nadogradnju prostora za skladištenje.

Ranije je zamjena SSD-a u Steam Deck-u bila relativno laka, ali pronalaženje M.2 2230 diskova bio je izazov. Ovi diskovi nisu bili obično dostupni potrošačima i češće su se nalazili u Dell i Microsoft Surface laptop računarima. Međutim, situacija se u posljednje vrijeme popravlja, s kompanijama kao što su Sabrent, Micron, Corsair i Framework koje nude M.2 2230 diskove. Framework je također ranije ove godine objavio vlastiti pogon za nadogradnju od 2TB.

Ulazak Western Digitala na ovo tržište je pozitivan razvoj za ručne igre. Njihovi diskovi nude impresivne brzine do 5,150 MB/s bazirane na PCIe Gen 4. 1TB verzija SN770M NVMe SSD-a dostupna je za kupovinu u Western Digital-ovoj online prodavnici i Best Buy za 109.99 dolara. Verzija od 2TB je ekskluzivno dostupna na Best Buy-u za 239.99 dolara.

Sve u svemu, Western Digital SN770M NVMe SSD pruža praktično rješenje za igrače koji žele nadograditi prostor za pohranu u svojim ručnim uređajima. Dostupnost ovih diskova od poznatih proizvođača povećava mogućnosti za potrošače, olakšavajući pronalaženje odgovarajućih nadogradnji za njihove uređaje.

