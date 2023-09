Praksa zasnovana na dokazima i evolucija programa jedva čekam da naučim

Can't Wait to Learn, Digitalni obrazovni program War Child za djecu pogođenu sukobima oduvijek je bio vođen naučnim dokazima. Međutim, da bi se smatrala istinski „zasnovanom na dokazima“, intervencija mora ispuniti određene kriterije. Kroz veliku studiju u Ugandi, Can't Wait to Learn je sada ispunio ove kriterije, označavajući uzbudljivu evoluciju programa.

Praksa zasnovana na dokazima je koncept da se profesionalne prakse, kao što su medicinska sestra, obrazovanje ili psihosocijalna podrška djeci, trebaju zasnivati ​​na naučnim dokazima. To uključuje korištenje rigoroznih istraživačkih procesa kako bi se dokazao utjecaj intervencija, umjesto oslanjanja na tradiciju, intuiciju ili lično iskustvo. Humanitarne organizacije moraju biti spremne da se smatraju odgovornim kako bi osigurale da ne nanose više štete nego koristi.

Pristup zasnovan na dokazima počinje sa intervencijama koje su podvrgnute naučnom istraživanju, kao što su evaluacije izvodljivosti ili kontrolisana ispitivanja. Nalazi ovih studija koriste se za prilagođavanje i poboljšanje metode ako su neuvjerljivi ili neadekvatni. Ako su nalazi pozitivni, intervencija prelazi u sljedeću fazu evaluacije.

Ne mogu čekati da naučim podvrgnut je randomiziranom kontroliranom ispitivanju u Ugandi u posljednjih 18 mjeseci. U istraživanju je učestvovalo 1507 djece iz 30 škola u okrugu Isingiro. Polovina škola zamenila je redovne časove engleskog i matematike sa Jedva čekam da naučim kako bi direktno uporedila njegovu efikasnost. Rezultati studije, koja će uskoro biti objavljeni u naučnom časopisu, pokazuju da ne mogu čekati da učim ne samo da ima bolje rezultate od standardnog obrazovanja, već i nadmašuje većinu EdTech programa koji se koriste u sličnim okruženjima.

Ovo suđenje u Ugandi učvršćuje Can't Wait to Learn kao potpuno razvijen program zasnovan na dokazima. To je dio zbirke od 10 istraživačkih studija koje je sproveo War Child u zemljama poput Čada, Jordana, Libana i Sudana od početka programa. Studija u Sudanu pokazala je da su djeca gotovo dvostruko više napredovala u matematici i skoro tri puta više u čitanju u odnosu na vladin program učenja za djecu izvan škole.

Ova prekretnica u Ugandi označava početak skaliranja putovanja Can't Wait to Learn. U skladu sa pristupom lokalizacije, implementacija programa je predata lokalnoj opštini. Dijeleći ono što funkcionira, a što ne, kroz istraživanje, Can't Wait to Learn ima za cilj promovirati značajan napredak ka pružanju besplatnog, pravednog i kvalitetnog obrazovanja za svu djecu pogođenu sukobima.

Can't Wait to Learn je prvobitno razvijen u Sudanu 2012. godine i od tada je testiran i implementiran u raznim zemljama. Do sada je dosegla oko 100,000 djece, sa obećavajućim izgledima za budući rast.

izvori:

– Ne mogu čekati da učim – Digitalni obrazovni program War Child za djecu pogođenu sukobima

– Mark Jordans, profesor globalnog mentalnog zdravlja djece i adolescenata i direktora za istraživanje i razvoj djece iz rata

– Jasmine Turner, voditeljica istraživanja za Can't Wait to Learn