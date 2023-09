Kreator virusne igre penjanja Only Up! Uklanja naslov iz Steam-a zbog stresa

By

Programer Only Up!, popularne indie igre za penjanje koja je privukla značajnu pažnju na Twitch streamovima, donio je odluku da ukloni igru ​​sa Steama. Ovo dolazi nakon što se programer suočio s optužbama za korištenje imovine koja krši autorska prava i promoviranje NFT-a. U izjavi, kreator je izrazio želju da se odmakne od igre i da se fokusira na vlastitu dobrobit.

U ažuriranju objavljenom na Steam stranici igre, solo programer, poznat kao SCKR Games, objasnio je svoje razloge za uklanjanje igre. Priznali su da su napravili greške i istakli da je stres povezan sa igrom uzeo danak. Programer je izjavio: „Igra me je držala pod velikim stresom svih ovih mjeseci. Sada želim da ostavim igru ​​iza sebe.”

Igra je službeno uklonjena iz Steam trgovine i njeno ime je promijenjeno u "nije dostupno". Međutim, keširana verzija liste igre i dalje se može pronaći na Wayback Machine Internet arhive.

Only Up! stekao je popularnost na Twitchu zbog svoje ekstremne težine. Igrači su preuzeli ulogu Džeki, tinejdžerke iz siromašnog porekla sa težnjama da pobegne od siromaštva. Igra je zahtijevala od igrača da se kreću po složenim labirintima cijevi i drugih objekata, bez funkcije spremanja, što znači da je svaki pad rezultirao počinjanjem od početka. Programer je objasnio da je fokus igre bio na podizanju uloga sa svakim nivoom i naglašavanju bola neuspjeha.

Igra je privukla do 280,000 istovremenih gledalaca na Twitchu na svom vrhuncu i prikupila 5.6 miliona pregleda na YouTube-u u samo dva mjeseca kroz video s uputama. Međutim, Only Up! je prethodno uklonjen iz Steama krajem juna zbog navodnih kršenja autorskih prava, a 3D umjetnik optužuje SCKR Games za korištenje nelicenciranog sredstva. Igra je kasnije vraćena sa sredstvom koje je prekršilo autorska prava zamijenjeno statuom Atlasa.

SCKR Games planira da se vrati razvoju igara sa novim projektom pod nazivom Kith. Namjeravaju napraviti pauzu, dodatno se obrazovati u dizajnu igara i raditi s malim timom na ovom novom poduhvatu. Programer se nada da će poboljšati svoje vještine i stvoriti jedinstveno iskustvo igranja.