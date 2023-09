Unity najavljuje nove naknade za instalacije igara koristeći Unity Engine

By

Unity, vodeća platforma za razvoj igara, nedavno je objavila da će implementirati novu naknadu za svaku igru ​​instaliranu koristeći Unity Engine. Ova naknada, poznata kao Unity Runtime Fee, primjenjivat će se na igre koje su prešle određeni prag prihoda i broj doživotnih instalacija u protekloj godini.

Specifični pragovi i naknade variraju ovisno o vrsti Unity pretplate koju programer posjeduje. Za Unity Personal i Unity Plus korisnike, prag prihoda je postavljen na 200,000 USD godišnje, sa doživotnim brojem instaliranja od 200,000. S druge strane, Unity Pro i Unity Enterprise računi imaju viši prag od 1 milion dolara prihoda godišnje i 1 milion doživotnih instalacija.

Naknade za prekoračenje ovih pragova su takođe različite za svaku vrstu pretplate. Unity Personal programeri će biti naplaćeni 0.20 USD za svaku instalaciju iznad praga, dok Unity Enterprise računi plaćaju samo 0.01 USD za svaku instalaciju iznad 2 miliona. Programeri na tržištima u razvoju primaju smanjene naknade, pri čemu Unity Personal računi plaćaju 0.02 USD po instalaciji, a Enterprise računi plaćaju 0.005 USD po instalaciji.

Posebno, ove naknade će se primjenjivati ​​i na postojeće igre izgrađene na Unity-u ako zadovolje pragove prihoda i broja instaliranih. Važno je napomenuti da se naknada za Unity Runtime ne odnosi na aplikacije koje nisu igre.

Unity opravdava implementaciju ove naknade naglašavajući da se svaki put kada se igra preuzme, instalira i Unity Runtime. Kompanija vjeruje da naknada zasnovana na instalaciji čuva finansijsku dobit od angažmana igrača za kreatore, za razliku od modela podjele prihoda.

Pored ovih promjena, Unity je najavio povlačenje svog Unity Plus nivoa pretplate. Postojećim Plus pretplatnicima će biti pružena mogućnost nadogradnje na Unity Pro na godinu dana po Plus cijeni.

Unity Engine, poznat po svojim svestranim i moćnim mogućnostima razvoja igara, može se pohvaliti milijardama preuzimanja mjesečno. Ova nova struktura naknade ima za cilj da podrži kontinuirani rast i razvoj kreatora igara uz održavanje integriteta Unity ekosistema.

izvori:

– Unity objavljuje naknadu za vrijeme rada za instalacije igre

– Unity Runtime naknade i promjene pretplate