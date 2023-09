Prvi potomak predstavlja novog heroja, Sharen Julicia: Polu-žena, polumašina, smrtonosni ubica

By

Nexonov nadolazeći looter pucač, The First Descendant, izazvao je mnogo uzbuđenja među igračima. Pokrenuta Unreal Engine-om 5, ova igra sljedeće generacije bi trebala biti objavljena za PC, PS5 i Xbox Series X|S. Nedavno je predstavljen novi heroj po imenu Sharen Julicia, koji pokazuje svoje smrtonosne sposobnosti u trejleru koji otkriva igrivost.

Sharen Julicia, fascinantna polužena, polu-mašina lik, donosi jedinstven stil igre Prvom potomku. Njeno znanje leži u borbi na blizinu, što je čini idealnim izborom za igrače koji preferiraju agresivne taktike. Šaren koristi kamuflažu i za prikrivene prilaze i za brzo povlačenje, omogućavajući joj da se neprimjećeno približi svojim neprijateljima.

Jedna od Šareninih pasivnih vještina, Assassinator, omogućava joj da nanese povećanu štetu neprijateljima koji je ne gađaju. Ova sposobnost dodatno pojačava njen smrtonosni uticaj na bojnom polju. Uz to, Sharen ima niz aktivnih vještina koje povećavaju njen ofanzivni potencijal. Njen odsječeni snop oslobađa napad električnim snopom koji ne samo da nanosi štetu već i primjenjuje efekat električnog udara na njene mete.

Još jedna aktivna vještina koju posjeduje je Aktivna kamuflaža, koja prikriva njeno prisustvo sve dok ne pokrene napad. Ova tehnika pokreće režim zasjede kada se kamuflaža završi, povećavajući štetu od njenog sljedećeg udara. Osim toga, Sharen može primijeniti Shock Nuts, eksploziv koji omamljuje njene protivnike, i Flash bodeže, koji oslobađaju više projektila na neprijatelje unutar njenog dometa. Ovi bodeži nanose eksplozivnu štetu i izazivaju efekat strujnog udara.

First Descendant obećava uzbudljivu igru ​​i intenzivne bitke, a Sharen Julicia dodaje još jednu uzbudljivu stranu igri. Igrači mogu očekivati ​​iskustvo puno akcije sa ovom smrtonosnom polu ženom, polu-mašinom ubicom. Pratite nas za ekskluzivne nove snimke igranja, jer će IGN uskoro otkriti više detalja o The First Descendant.

Definicije:

– Looter shooter: Podžanr video igara koji kombinuje elemente pljačke i pucanja, gdje igrači skupljaju oružje, municiju i opremu dok sudjeluju u borbi.

– Unreal Engine 5: Najmoderniji motor za razvoj igara kreiran od strane Epic Gamesa.

– Efekt strujnog udara: Mehanika igranja koja nanosi dodatnu štetu ili efekte statusa na mete pogođene električnim napadom.

izvori:

– Ryan McCaffrey, IGN-ov izvršni urednik pregleda i voditelj Xbox emisije i emisije intervjua.