Poboljšanje Apple Watch za trkače: lista želja za buduća ažuriranja

By

Predstojeći događaj Apple-ovog jesenjeg predstavljanja hardvera, nazvan "Wonderlust", izaziva uzbuđenje među tehnološkim entuzijastima jer očekuju puštanje novih uređaja kao što su iPhone, iPad i Apple satovi. Iako kruže glasine o mogućem uvođenju Apple Watch 9 i ažuriranja Apple Watch Ultra, neizvjesno je hoće li biti značajnih poboljšanja u Apple Watch liniji ove godine. Spekulacije sugeriraju da bi se Apple mogao fokusirati na manja podešavanja performansi, dok se pripremaju za dugo očekivanu 10. verziju Apple Watch-a u narednoj godini.

Prethodna iteracija Apple Watch-a, posebno Apple Watch Ultra-a, donijela je značajna poboljšanja performansi, uključujući trajanje baterije do 36 sati, dvofrekventni GPS za poboljšanu preciznost praćenja trčanja i dodatno bočno dugme poznato kao „akcija dugme” za brzo pokretanje aplikacije ili početak treninga. Međutim, još uvijek postoje funkcije koje nedostaju na Apple satu koje Garmin ili Coros GPS satove čine privlačnijim posvećenim trkačima.

Jedno područje koje zahtijeva poboljšanje je vijek trajanja baterije Apple Watch-a. Iako je Apple Watch Ultra pokazao napredak s do 36 sati normalnog korištenja, on je slab u usporedbi s izdržljivošću Garmin ili Coros GPS satova. Osim toga, mogućnost kreiranja ruta koje kreiraju korisnici koristeći upute skretanje po skretanje je vrlo poželjna za trkače. Iako Apple Watch uključuje aplikaciju Maps, ne dozvoljava korisnicima da ručno biraju svoje rute; umjesto toga, pruža samo smjernice od tačke do tačke. Za usporedbu, drugi brendovi satova počeli su nuditi ovu funkciju, što je čini neophodnim dodatkom ekosistemu Apple Watch-a.

Drugi aspekt koji bi se mogao poboljšati je prilagođavanje ekrana podataka na Apple Watchu. Iako postoji mogućnost izmjene metrike, izgled i veličina linija podataka ostaju fiksni. Ovo ograničenje otežava trkačima sa slabijim vidom da čitaju male brojke. Mogućnost personalizacije izgleda i uvećanja teksta uvelike bi poboljšala korisničko iskustvo. Osim toga, kompatibilnost Apple Watcha s rukavicama, posebno onima dizajniranim za hladno vrijeme, je karakteristika koju mnogi trkači žele. Iako Apple Watch Ultra sadrži dugme „Akcija“, omogućavajući ograničene funkcije dok nosite rukavice, proširenje njegovih mogućnosti bi bilo dobro.

Dok se Apple priprema za jesenje predstavljanje hardvera, ova željena poboljšanja služe kao lista želja za trkače koji cijene Apple Watch kao fitnes pratioca. Dok se izlazak 10. verzije Apple Watch-a nazire na horizontu, korisnici se nadaju poboljšanjima koja će zadovoljiti njihove specifične potrebe. Hoće li Apple napraviti ove nadogradnje u bliskoj budućnosti ostaje da se vidi, ali potražnja za ekosistemom Apple Watch-a koji je pogodniji za trkače je očigledan.

Izvori: Nema