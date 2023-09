Za Nintendo Switch 2 se priča da ima poboljšane performanse i smanjeno vrijeme učitavanja

Glasine o dugo očekivanom Nintendo Switch 2 i dalje kruže, a pojavljuju se novi detalji o njegovim performansama i karakteristikama. Pouzdani izvori su tvrdili da je konzola imala tajni prikaz na Gamescomu u avgustu, a sada je treći izvor potvrdio ove tvrdnje i dodao dodatne informacije.

Prema izvještajima Eurogamera i VGC-a, priča se da Switch 2 pokreće “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” pri većoj brzini kadrova i rezoluciji, što zvuči obećavajuće za ljubitelje popularne igre. Nate The Hate, ranije pouzdan Nintendo insajder, također je podržao ove tvrdnje i otkrio više detalja koje je čuo o konzoli.

Jedno značajno poboljšanje koje je naveo Nate The Hate je značajno smanjenje vremena učitavanja. On navodi da je novi hardver omogućio skoro trenutna vremena učitavanja igara, posebno kada se dižu iz glavnog menija. Ovo je veliko poboljšanje u odnosu na originalni Switch, koji je imao vrijeme učitavanja od oko 30 sekundi.

Što se tiče performansi, Nate The Hate tvrdi da je “Breath of the Wild” radio pri 60 sličica u sekundi u 4K rezoluciji na Switchu 2. Također je spomenuo da konzola ima napredne mogućnosti praćenja zraka, slične onima na PlayStationu 5 i Xbox Series X/S mogu postići. Međutim, on pojašnjava da se očekuje da će sirova snaga Switch 2 biti ispod snage Xbox Series S.

Da bi to kompenzirao, Switch 2 može koristiti novu tehnologiju nazvanu DLSS (super uzorkovanje dubinskog učenja), koja može simulirati 4K rezoluciju na uređajima slabijeg napajanja. Ovo bi moglo pružiti uporedivo vizuelno iskustvo sa izvornom 4K uz zadržavanje efikasnosti performansi.

Iako još uvijek postoji neizvjesnost u pogledu kompatibilnosti Switcha 2 unatrag i službenih datuma otkrivanja/pokretanja, Nate The Hate sugerira da će sljedeći Nintendo Direct biti emitiran za otprilike tri dana, vjerovatno 14. septembra. Važno je napomenuti da se Nintendo Directs obično održava Četvrtkom.

U zaključku, karakteristike Nintendo Switch 2 o kojima se pričalo ukazuju na poboljšane performanse, smanjeno vrijeme učitavanja i potencijalno korištenje DLSS tehnologije. Obožavatelji s nestrpljenjem očekuju daljnja ažuriranja od Nintenda u vezi sa ovom dugo očekivanom konzolom.

