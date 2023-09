Pronalaženje morskih stvorenja u današnjoj križaljci

Današnja ukrštenica, koju je konstruirala Ella Dershowitz, sadrži pametnu temu zasnovanu na vodenim stanovnicima. Otkrivač na 37-Across, "Aquatic denizen", služi kao fonetski nagovještaj zaokruženim riječima u slagalici. Međutim, to nisu bilo kakva morska stvorenja; sve su to stvorenja čija se imena mogu otkriti prateći oblik slova C od vrha do dna koristeći zaokružena slova. Neki primjeri uključuju morsku spužvu i morskog ježa. Uzmite si vremena i pogledajte koliko morskih stvorenja možete prepoznati!

Dok rješavate ukrštenicu, možda ćete naići na neke škakljive tragove. Na primjer, 15A se odnosi na najprodavaniju japansku manga i anime seriju, NARUTO. 50A, IDIOM, može biti izazov za prevodioce jer se oslanjaju na figurativna ili prenesena tumačenja jezika. Slično, 16D-ov "Kosi stubovi?" odnosi se na OP-EDS, koji su urednički iskrivljeni, a ne arhitektonski. Pored toga, 25D ukazuje na LACES UP, što je ono što se radi da se pripremi za klizanje, a 39D PRAZNI SET je matematička grupa bez elemenata.

Ne brinite ako imate problema sa zagonetkama za petak. Christina Iverson, urednica slagalica, nudi bilten Easy Mode, koji petkom šalje križaljku s pristupačnijim tragovima direktno u vašu pristiglu poštu. Na ovaj način možete vježbati i postepeno postati sigurniji u rješavanju ovih težih zagonetki. Ako ste zainteresovani da pošaljete svoju ukrštenicu u The New York Times, oni imaju otvoreni sistem za podnošenje koji vam omogućava da svoje zagonetke pošaljete na mreži.

Izvor: ukrštenica Elle Dershowitz i New York Times Easy Mode newsletter.