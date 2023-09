Ankerova 622 MagGo Power Bank nudi bežično punjenje po odličnoj cijeni

Tražite power bank za bežično punjenje za svoj iPhone? Ankerova 622 MagGo magnetna baterija trenutno je na rasprodaji za samo 39.99 dolara, 30 dolara niže od prvobitne cijene. Ovaj prijenosni power bank ima kapacitet od 5,000 mAh i može bežično napajati kompatibilni iPhone na 7.5 W. Iako možda nije tako brz kao Appleov službeni MagSafe Battery Pack, nudi mnogo pristupačniju opciju. MagGo također ima sklopivi stalak za noge koji može držati čak i iPhone najveće veličine, a može poslužiti i kao podloga za bežično punjenje kada je podignut. Anker takođe nudi osnovniju verziju, 621 MagGo, za 29.99 dolara, koja ne uključuje postolje.

Pored power banke, postoje i druge ponude. Lego Super Mario Question Mark Block set za izgradnju je u prodaji za 159.99 dolara, 40 dolara niže od prvobitne cijene. Ovaj set uključuje četiri proširive mini-diorame koje predstavljaju kultne nivoe iz Super Mario 64 video igre. Set je takođe kompatibilan sa Lego elektronskim Mario figurama, što omogućava interaktivnu igru.

Appleov 16-inčni MacBook Pro sa M1 Max procesorom od 2021. godine u prodaji je na B&H Photo-u za 2,799 dolara, što je ušteda od 1,500 dolara. Ovaj laptop je opremljen sa 64 GB RAM-a, 2TB SSD-om i ekranom rezolucije 3456 x 2234. To je moćna mašina za kreativne tokove rada i ima MagSafe punjenje, HDMI port i utor za SD karticu.

Ostale ponude uključuju kolekcionarsko izdanje tvrdi uvez The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Kompletan službeni vodič za 25.64 USD, PowerA MOGA Play i Charge Gaming Clip za Xbox kontrolere za 7.99 USD, Appleovu kožnu futrolu za iPhone 14 Plus u šumsko zelenoj boji za 10.53 USD , Logitech G502 X žičani gejming miš u bijeloj boji za 49.99 USD, i Insta360 Go 3 "akciona kamera" paket za 369.99 USD.

Izvori: The Verge