Nintendo Switch 2 Glasine: Breath of the Wild Demo prikazao poboljšanu grafiku i vrijeme učitavanja

Glasine o Nintendovoj sljedećoj konzoli, uvjetno nazvanoj 'Switch 2', nedavno su kružile. Prema izvještajima Eurogamera i VGC-a, odabrani programeri imali su priliku da demonstriraju konzolu tokom Gamescom-a 2023. Demo je sadržavao poboljšanu verziju The Legend of Zelda: Breath of the Wild, iako detalji poboljšanja nisu bili dati u to vrijeme.

Novi detalji o kojima se pričalo sada su se pojavili iz nedavnog podcasta Nate the Hate. Domaćin je tvrdio da je Gamescomov tehnički demo prikazao Breath of the Wild koji radi pri 4K 60fps, uz značajno poboljšanje u uklanjanju vremena učitavanja. Važno je pojasniti da ove glasine ne impliciraju da će Switch lansirati naslov biti ponovo objavljen sa sljedećim hardverom. Umjesto toga, korišten je za demonstraciju tehničkog napretka nasljednika.

Postoje i tvrdnje da je tehnička demonstracija koristila DLSS 3.5, Nvidijinu tehnologiju za povećanje AI u realnom vremenu. Međutim, neizvjesno je da li je demo koristio cijeli skup funkcija verzije 3.5, kao što je generiranje okvira. Uključivanje DLSS-a je tema nagađanja za nasljednika Switcha već nekoliko godina, a pominjanje 3.5 verzije svakako je intrigantno.

Tokom razgovora u podcastu, voditelj je spomenuo da je mart 2024. moguć datum, iako nije jasno da li se to odnosi na datum otkrivanja ili objavljivanja. Prethodne glasine ranije ove godine sugerirale su da će Switch 2024 biti objavljen krajem 2.

Važno je napomenuti da ove glasine nisu zvanično potvrđene od strane Nintenda u ovom trenutku. Informacije su zasnovane na izvorima i pričama iz druge ruke. Osim toga, ako su ove specifikacije tačne, bitno je uzeti u obzir da tehnički demo prikazan na Gamescom-u ne mora nužno odražavati karakteristike konačne konzole.

Kako ove glasine i dalje kruže, uzbudljivo je razmišljati o mogućnostima poboljšane verzije Breath of the Wild na 'Switch 2'. Međutim, sve dok Nintendo ne objavi zvanična saopštenja, ove glasine treba uzeti sa rezervom.

izvori:

– Eurogamer

– VGC

– Nate podcast Hate